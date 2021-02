von Klaus Dorer

Beim Überauchener Dorfhaus herrschte aufgrund des strengen Winters länger Pause. Nun konnte in dieser Woche bei milden Temperaturen die Arbeiten am Dach sowie an der Photovoltaik- und Entlüftungsanlage fortgesetzt werden. Christian Kuberczyk vom gleichnamigen Architekturbüro gab in der Sitzung des Gemeinderates Brigachtal einen Überblick über die laufende Bauphase.

Im Inneren des Gebäudes ist die Sanitärrohinstallation bereits abgeschlossen und die Rohbauinstallationen für Heizung und Elektro haben begonnen. Bereits komplett eingesetzt worden sind die Fenster.

Nun standen die Ausschreibungen für die Innentüren sowie die Estricharbeiten an. Diese Gewerke wurden vom Gemeinderat vergeben. Die gute Nachricht: ein paar der Gewerke waren ein wenig günstiger, als gedacht, sodass die Kosten leicht sinken werden. Im Anschluss wurde noch über die weiteren Ausschreibungen für Fliesenlegearbeiten sowie Gipser- und Trockenbauarbeiten und die Schreinerarbeiten in der Turnhalle beraten.

Geplant sind im sanitären Bereich Fliesen mit einer optisch schönen Mischung aus Grau- und Beigetönen. Die Küche und der Lagerraum bekommen vorschriftsmäßig eine komplett weiße Optik. Bei den Bodenfließen im Küchenbereich riet Gemeinderat Josef Vogt dazu, großflächige und damit strapazierfähigere Fließen zu verwenden.