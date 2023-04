Wie jedes Frühjahr, beschäftigte sich der Brigachtaler Gemeinderat auch diesmal frühzeitig mit der Bedarfsplanung seiner fünf örtlichen Kindertagesstätten ab Herbst 2023. Die gute Nachricht vorweg: „Jedem in Brigachtal lebenden Kind kann im kommenden Kita-Jahr ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden, allerdings nicht immer im gewünschten Ortsteil“, berichtet Planerin Elke Dufner in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Dem Bedarf von 292 Plätzen stehen 322 verfügbare Plätze gegenüber, wie sie errechnet hatte. Die Bedarfsplanung ist recht kompliziert; es gilt hier, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie sie weiter berichtete. Der spürbare Fachkräftemangel stelle die Kommunen vor immer größere Herausforderungen, hieß es – so wohl auch die Gemeinde Brigachtal bei ihren Planungen in den kommenden Jahren.

Der Bedarf: Dann ging Dufner im Detail auf den Betreuungsbedarf in Zahlen ein: In den Einrichtungen stehen seit Beginn des Kita-Jahres 2022/23 insgesamt 15,5 Gruppen mit 288 Plätzen zu Verfügung. Die Zahl ist steigend, denn schon im kommenden Kita-Jahr 2023/24 werden deutlich mehr Kita-Plätze benötigt. Durch den Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach, die wohl im November 2023 eröffnet werden soll, erhöht sich das Platzangebot im Ortsteil Überauchen von 70 auf 89 Plätze. Durch die Weiterführung der Kindertagesstätte Vorberg stehen voraussichtlich weitere 30 Plätze zur Verfügung.

Dann ging Dufner im Detail auf den Betreuungsbedarf in Zahlen ein: In den Einrichtungen stehen seit Beginn des Kita-Jahres 2022/23 insgesamt 15,5 Gruppen mit 288 Plätzen zu Verfügung. Die Zahl ist steigend, denn schon im kommenden Kita-Jahr 2023/24 werden deutlich mehr Kita-Plätze benötigt. Durch den Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach, die wohl im November 2023 eröffnet werden soll, erhöht sich das Platzangebot im Ortsteil Überauchen von 70 auf 89 Plätze. Durch die Weiterführung der Kindertagesstätte Vorberg stehen voraussichtlich weitere 30 Plätze zur Verfügung. Kindertagespflege: Bei der Kindertagespflege gab es zuletzt kaum Bedarf, sodass der Verein Tageskinder-Pflege-Service Ende 2021 aufgelöst wurde. Seit 2021 wurden auch keine Plätze mehr gemeldet, so Dufner. Das Jugendamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar habe nun die Aufgaben der Kindertagespflege übernommen, hieß es.

Bei der Kindertagespflege gab es zuletzt kaum Bedarf, sodass der Verein Tageskinder-Pflege-Service Ende 2021 aufgelöst wurde. Seit 2021 wurden auch keine Plätze mehr gemeldet, so Dufner. Das Jugendamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar habe nun die Aufgaben der Kindertagespflege übernommen, hieß es. Elternbeiträge: Die letzte Anpassung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und in der Schulkindbetreuung erfolgte im Juli 2022 mit rund 3,9 Prozent. Hierbei wurde den gemeinsamen Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages sowie der Kirchen in Baden-Württemberg gefolgt. Für das Kindergarten- und Schuljahr 2023/24 liegen aktuell noch keine Empfehlungen vor, sagte Dufner.

Die letzte Anpassung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und in der Schulkindbetreuung erfolgte im Juli 2022 mit rund 3,9 Prozent. Hierbei wurde den gemeinsamen Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages sowie der Kirchen in Baden-Württemberg gefolgt. Für das Kindergarten- und Schuljahr 2023/24 liegen aktuell noch keine Empfehlungen vor, sagte Dufner. Sprachförderung: Das Land Baden-Württemberg fördert im Rahmen der Gesamtkonzeption „KWompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) derzeit sechs Gruppen in drei Einrichtungen. Durch Zuwendungen in Höhe von jeweils 2200 Euro pro Gruppe werden Entwicklungsgespräche und die Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit entsprechendem Sprachförderbedarf finanziell unterstützt.

Das Land Baden-Württemberg fördert im Rahmen der Gesamtkonzeption „KWompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) derzeit sechs Gruppen in drei Einrichtungen. Durch Zuwendungen in Höhe von jeweils 2200 Euro pro Gruppe werden Entwicklungsgespräche und die Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit entsprechendem Sprachförderbedarf finanziell unterstützt. Schulkindbetreuung: Das Team der Schulkindbetreuung ist sowohl im Rahmen der verlässlichen Grundschule als auch der flexiblen Nachmittagsbetreuung tätig und führt das bereits in den Kindertagesstätten angebotene Betreuungsangebot im Zeitraum von 7 bis 17 Uhr – freitags bis 14 Uhr – fort, wie Dufner ausführte. Seit 2021/22 sind die Ganztagsschule und die Schulkindbetreuung teilweise zusammengeführt. Dadurch konnte eine hohe Flexibilität mit vielen Wahlmöglichkeiten und Angeboten erreicht werden. Die Anzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler wird voraussichtlich ebenfalls weiter ansteigen, so Dufner. Insgesamt fällt auch das Fazit im Kinderbetreuungsbereich von Bürgermeister Michael Schmitt positiv aus: „Wir haben in Brigachtal doch einen guten Weg gefunden“, sagte der Schultes abschließend.