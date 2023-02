Bisweilen ist es unvorstellbar, mit welchen einfachen Tricks Kriminelle an erkleckliche Beträge kommen. Ohne Strumpfmaske oder Einbruchswerkzeug gelangen sie an Geldbeträge oder Schmuck, indem sie allein mit Worten in die Psyche der Menschen per Telefon oder Textnachrichten eingreifen.

Mit dem Präventionsexperte der Polizei, Hauptkommissar Bernhard Weißhaar, hatte sich der Kreisfeuerwehrverband zur Aufklärung und Warnung einen profunden Kenner der Betrugsszene in den Schulungsraum der Feuerwehr Brigachtal geholt. Anhand konkreter Beispiele zeigte Weißhaar auf, dass besonders der Schockanruf gerade bei älteren Mitbürgern immer wieder verfängt.

Wohlwissend, dass ältere Menschen bisweilen ohne enge sozialen Kontakte oft alleine leben, nutzen die Betrüger eine angeblich schockierende Nachricht aus der Verwandtschaft, um größere Geldbeträge an sich zu bringen. Hier mit dem Hilferuf der angeblich in Not geratenen Enkelin, dort mit der Nachricht, dass die Wertsachen im eigenen Haushalt durch eine Einbrecherbande in Gefahr seien, veranlassen die Betrüger ihre Opfer zu Handlungen, die diese ohne einen gewissen Schockzustand niemals ausführen würden. Die Vorgehensweise ist dabei äußerst subtil und lässt sich oftmals im Nachhinein beim Überdenken der Situation nicht mehr rational nachvollziehen. Insbesondere das sich unter dem Eindruck des Anrufs abspielende Kopfkino verstärkt die Schocksituation und das irrationale Verhalten. Unter fast 50 Zuhörern fanden sich auch einige, die von derartigen Anrufen gehört haben oder entsprechende Textnachrichten tatsächlich schon auf dem Smartphone entdecken konnten.

Kripo-Fachmann Weißhaar schilderte nicht nur die Gefahren, sondern gab auch konkrete Tipps, wie man sich vor solchen Machenschaften schützen kann. Wer einen solchen Schockanruf erhalten hat, sollte vor jeglichem Handeln zunächst mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn über den Anruf sprechen und so in ein Gespräch mit vertrauten Personen kommen. Auf keinen Fall darf man sich durch die angezeigte Rufnummer beeindrucken lassen: „Telefon und Textnachrichten laufen über das Internet. Rufnummern und Absender lassen sich hier leicht fälschen“, so Weißhaar mit Nachdruck. Niemals wird die Polizei oder eine Behörde Geld oder Wertgegenstände entgegennehmen oder nach Geheimzahlen fragen, so der unmissverständliche Hinweis des Präventionsfachmanns an die Besucher.