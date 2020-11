von Klaus Dorer

Der geplante Jahrestreff der Brigachtaler Leichtathletik und Turnergemeinschaft (LTG) wurde nach zweimaliger Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie nun für 2020 ganz abgesagt. Nun hat die LTG ihren Jahresbericht in schriftlicher Form herausgegeben.

Jetzt sind‘s 266 Mitglieder

Eine sehr positive Nachricht: Die Sportler konnten einen deutlichen Mitgliederzuwachs vermelden. 266 Mitglieder gehören der LTG nun an, im Vorjahr waren es 245. Vor allem im Turnbereich mit 115 Mitgliedern (Vorjahr 88) gab es viel Wachstum. Seit 2016 bietet die LTG das Eltern-Kind-Turnen an, das sich großer Beliebtheit erfreut. „Nun erntet die LTG die Früchte der frühkindlichen Erziehung, indem die Nachfrage nach Kleinkinderturnen deutlich gestiegen ist“, so die Vorsitzende Brita Krebs. Im vergangenen Jahr erhöhte sich das Angebot im Kinderturnen von zwei auf vier Gruppen.

Bei der Jahresabschlussfeier am ersten Adventssonntag 2019 gab es wieder unterhaltsame Aufführungen der Kinderturngruppen in der Kirchdorfer Festhalle. Dort konnten die kleinen Turner zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Gut ist nach wie vor auch der Zulauf in der Leichtathletik unter der Leitung von Mark Weyer mit 151 Mitgliedern. Auch der Lauftreff mit Mark Weyer und Klaus Fleig war über das ganze Jahr aktiv und lief mit fünf bis zehn Teilnehmern zweimal wöchentlich. Die Freizeitsportgruppe von Isolde Frick trainierte montags mit durchschnittlich 15 Personen. 39 Kinder und Jugendliche nahmen an neun verschiedenen Wettkämpfen teil. Insgesamt konnte die LTG 107 Startmeldungen verbuchen.

Sportabzeichen sorgt immer wieder für Rekorde

Auch sportliche Erfolge gab es. So konnten Sportler der LTG 29 Kreismeistertitel erringen. Fünf Jungen belegten einen Platz unter den ersten Zehn in der Badischen Bestenliste. Insgesamt gab es 14 Platzierungen in der Bestenliste. Seit über 30 Jahren nehmen Prüfer des Vereins die Sportabzeichen ab. In den vergangenen Jahren konnte mehrfach mit Rekordabnahmen geworben werden, zuletzt 2018 mit 107 bestandenen Prüfungen. Coronabedingt gab es 2020 deutlich weniger Teilnahmen.