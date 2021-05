von Klaus Dorer

Erst Ende letzter Woche hat der Rückbau der Überauchener Mehrzweckhalle begonnen, doch schon jetzt ist der Fortschritt deutlich sichtbar: Schuttberge mit Betonplatten, Steinen und dicke Eisendrähte stapeln sich bereits vor der Halle. Schweres Gerät hat dort also ganz Arbeit geleistet und den Seitenteil mit mit der Küche und den Umkleiden dem Erdboden gleich gemacht.

„Wir sind mit den Abrissarbeiten voll im Soll und gehen davon aus, dass in drei Wochen alles erledigt ist“, sagt Ortsbaumeister Patrick Lutz. | Bild: Klaus Dorer

Mit Verlauf super zufrieden

„Wir sind mit den Abrissarbeiten voll im Soll und gehen davon aus, dass in drei Wochen alles erledigt ist“, sagt Ortsbaumeister Patrick Lutz, der Vorort die Arbeiten begutachtet. Auch Bürgermeister Michael Schmitt ist sehr zuversichtlich und mit dem Verlauf super zufrieden, wie er sagte. „Gut, dass wir die Ausschreibungen immer genau prüfen und so haben wir nun ein kompetentes Unternehmen mit dem Abriss beauftragen können“, so Schmitt.

„Gut, dass wir die Ausschreibungen immer genau prüfen und so haben wir nun ein kompetentes Unternehmen mit dem Abriss beauftragen können“, erklärt Bürgermeister Michael Schmitt. | Bild: Klaus Dorer

Neue Halle Gegenüber der alten Mehrzweckhalle entsteht derweil das neue Dorfhaus. Dort soll der Betrieb im Herbst dieses Jahres starten können. Aktuell wurde gerade die neue Außenfassade aus Holz angebracht. Genutzt werden soll das neue Dorfhaus für den Vereinssport, Veranstaltungen von der Gemeinde, aber auch für private Feiern wie Geburtstage und Hochzeiten kann die Halle künftig gemietet werden. Zwischen 180 und 240 Personen können Platz finden. Die Kosten belaufen sich auf 4,1 Millionen Euro. (ang)

Sortierung: Vor der Halle stehen mehrere Container. Dort werden die zerkleinerten Werkstoffe sortiert und entsprechend zugeordnet. „Der Bauschutt gibt dann Recycling-Schotter“, erklärt Torsten Pfaff von der gleichnamigen Abrissfirma. Auch das Metall wird extra sortiert und später wiederverwertet. Vieles vom Inventar muss zwar in den nächsten Wochen entsorgt werden. Einiges ist aber noch brauchbar, so beispielsweise die Turngeräte, Leuchten der Halle oder die Feuerlöscher. Von der alten Küche könnte lediglich der Kühlschrank möglicherweise noch in der neuen Küche integriert werden. Ebenfalls zurück gebaut werden soll eine zirka 40 Jahre alte kommunale Fertiggarage. Die Abrissarbeiten sollen mit den Arbeiten am Dorfhaus und dessen Außenanlagen koordiniert werden, damit es hier zu keinen Behinderungen im Bauablauf kommt.

