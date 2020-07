von Klaus Dorer

Während der Bau des Dorfhauses in Überauchen voranschreitet, hat der Gemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung die Materialauswahl im Außenbereich vorgenommen. Vier Musterflächen unterschiedlicher Hersteller wurden vorgestellt für die zirka 2000 Quadratmeter große Außenfläche der Halle. Sogar an einen Narrenbaumständer ist gedacht.

Pflaster: Zur Außengestaltung sprach zunächst Gestalter Johannes Göpel vom Landschaftsarchitekturbüro Freiraumwerkstadt aus Überlingen. Das Betonpflaster soll die „warme“ Holzfassade des neuen Dorfhauses unterstreichen, hieß es.

Gestalter Johannes Göpel vom Landschaftsarchitekturbüro Freiraumwerkstadt aus Überlingen erläutert die Themen Pflasterung, Beleuchtung und Sitzbänke. | Bild: Klaus Dorer

Neben dem Betonpflasterbelag werden drei Bereiche optisch und qualitativ aus Natursteinpflaster im Reihenverband hervorgehoben: Dazu gehört der Dorfplatz westlich vom Dorfhaus, der Bereich um den neuen Wasserlauf südlich vom Dorfhaus sowie der Multifunktionsplatz, ebenfalls südlich vom Dorfhaus gelegen.

Dass Geschmäcker verschieden sind, zeigte die anschließende lebhafte Diskussion über die verschiedenen Muster. Während die einen Räte eher zum bunten Pflaster in grau-beige tendierten, waren andere für eine etwas ruhigere, einfarbige Optik. Am Ende machte die erste Variante mit dem Pflaster „Kronimus“, das in einem zarten Beige gehalten ist, das Rennen; nach Auffassung der Räte passe es am besten zum Dorfhaus-Charakter.

Weitere Ausstattung: Lisa Kibele, Mitarbeiterin von Freiraumwerkstadt, stellte die Poller, die Anbringung der Abfalleimer, das Beleuchtungskonzept und zwei Varianten der Ruhebänke vor. Einige Bäume könne man mit Halbrundbänken versehen, dazu passend sollen zusätzlich einige lineare Bänke aufgestellt werden.

Auch in Richtung Ostseite wird eine großflächige Pflasterung notwendig. | Bild: Klaus Dorer

Bei der Bepflanzung warnte Gemeinderat Jens Löw, nicht zu viele Bäume zu pflanzen. Josef Vogt hat Bedenken bezüglich der Bänke, die bei Veranstaltungen möglicherweise hinderlich sein könnten. Bürgermeister Michael Schmitt betonte, dass die Bänke keinesfalls so angebracht werden, dass sie eine Hürde darstellen. Bei der Beleuchtung sind Mastaufsatzleuchten sowie Lichtstelen vorgesehen.

Während die Räte bei den Bänken für die hochwertige Ausführung stimmten, könnten durch alternative, sprich günstigere Leuchten insgesamt 55 000 Euro eingespart werden, hieß es.

Kriegerdenkmal behält Standort: Dass man quasi in allerletzter Minute das Kriegerdenkmal nun doch an seinem angestammten Platz belässt, freut besonderes Josef Vogt, der sich bereits bei der Sitzung am 26. Mai vehement gegen eine Versetzung ans andere Ende der Halle ausgesprochen hatte. Zusammen mit dem Obelisken bilde das Kriegerdenkmal dann sicherlich ein stimmiges und ansprechendes Ensemble, so Vogt. Bedenken hegte Theo Effinger bezüglich der Befahrbarkeit des leicht abschüssigen Vorplatzes beim Denkmal, beispielsweise mit Rollatoren. Durch die Anordnung der Parkplätze sehe man dort jedoch keine andere Möglichkeit, sagte Gestalter Johannes Göpel abschließend.