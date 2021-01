Der Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für zwei Projekte, die an der Haupt- und Siedlerstraße 32 Wohneinheiten vorsehen. Und ein drittes Areal harrt der Überplanung.

Mit dem Thema „Entwicklung und Vermarktung der kommunalen Baulücken in Brigachtal“ befasste sich der Gemeinderat in der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres in der Kirchdorfer Halle. Gemeinsam mit der LBBW Immobilien GmbH