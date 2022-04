Hans Letulé war ein gefragter Fachmann in der ganze Region und sein Fachwissen weit über Brigachtal hinaus geschätzt. Nun trauert Brigachtal um den bekannten Baumpapst.

Erwähnt man in Brigachtal den Namen Hans Letulé, so erinnern sich Menschen voller Achtung an den ausgewiesenen Baumexperten aus der Rathausstraße. Nicht nur, dass Hans Letulé dem ersten Gemeinderat der 1974 gegründeten Gemeinde Brigachtal angehörte,