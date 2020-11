von Hans-Jürgen Götz

Was es heute fast an allen Schulen gibt, war vor 20 Jahren noch absolutes Neuland: der Einsatz von Schulsozialarbeitern. Iris Weisser aus Brigachtal war im Jahr 2000 mit eine der ersten im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Ursprünglich beim Jugendamt

Die diplomierte Sozialpädagogin arbeitete nach ihrem Studium zunächst beim Jugendamt in Villingen. Und eigentlich waren Schulsozialarbeiter seitens der Schulämter zunächst nur für sogenannte Brennpunkt-Schulen geplant. Doch der damalige Rektor der Grund- und Hauptschule Brigachtal, Kurt Ohmann, war pädagogisch innovativ und weitblickend. Er wollte so ein Angebot auch in Brigachtal einrichten. Und so kam Iris Weisser zu ihrer neuen Arbeitsstelle.

„Das muss ich machen“

„Als mir diese Möglichkeit angeboten wurde, war das zwar alles andere als eine steile Karriere bei besserer Bezahlung, aber ich wusste sofort, das ist genau mein Ding, dafür bin ich die Richtige, das muss ich machen“, kann sich Weisser noch bestens an diesen Tag vor 20 Jahren erinnern.

Ministerpräsident Teufel direkt angesprochen

Anfangs waren es nur vier Stunden pro Woche bei minimaler Entlohnung als sogenannte Lehrbeauftragte, finanziert durch die Gemeinde Brigachtal. Als dann damals die erste Gewerbeschau in Brigachtal stattfand, nutzte sie die Gelegenheit, den damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel direkt anzusprechen und für mehr finanzielle Unterstützung für die Gemeinde und ihre Arbeit zu werben.

„Ich brenne einfach für diese Aufgabe“, sagt Schulsozialarbeiterin über ihren Beruf. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dieses Werben war auch von Erfolg gekrönt. Der KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) unterstützte die Gemeinde mit zusätzlichen Fördergeldern und die Stundenzahl wurde auf sechs pro Woche erweitert.

Rund 30 Beschäftigte kreisweit

Ein paar Jahre später stieg auch der Caritasverband als neuer Träger ein, was unter anderem eine Erweiterung auf 25 Stunden pro Woche ermöglichte. Inzwischen beschäftigt der Verband im Kreisgebiet rund 30 Personen in diesem Bereich. Durch die Caritas ist auch die Weiterbildung und Vernetzung der Schulsozialarbeiter gewährleistet.

Großes Themen-Spektrum

Arbeit gibt es für Iris Weisser genug. Sie ist Ansprechpartnerin für die Eltern, Lehrer und vor allem auch für die Kinder selbst. Das Themen-Spektrum reicht vom kleinen Liebeskummer über die üblichen Streitereien unter den Schülern bis hin zu handfesten Problemen bei den Schülern und in den Familien. Trennungen, finanzielle Probleme, Todesfälle oder gar häusliche Gewalt hinterlassen bei den Kindern unweigerlich ihre Spuren.

Leiden mildern und Probleme lösen

Hier kann Iris Weisser eigentlich immer helfen, das Leiden der Kinder zu mildern oder Probleme zu lösen. Gelegentlich wird sie auch von anderen Schulen angefordert, wenn dort gerade niemand zur Verfügung steht. Oder wenn es um Themen geht, bei denen sie bereits entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen aufbauen konnte.

Innovative Projekte

Normalerweise stehen neben den persönlichen Gesprächen aber auch innovative Projekte wie philosophische Gesprächsrunden oder Entspannungsübungen mit den Grundschülern auf dem Programm. Selbst Bücher hat sie mit ihren Schülern schon geschrieben. So lernt sie ihre Schüler spielend besser kennen und schafft ein besonderes Wohlfühlklima.

Das alte Sofa lieben die Kinder

Dafür hat sie in ihrem Büro auch das alte Sofa ihrer Großmutter aufgebaut. Das sollte eigentlich auf dem Müll landen. „Das lieben die Kinder, hier fühlen sich alle wohl“, so Weisser.

Vor fünf Jahren hat Weisser eine Kooperation mit den Brigachtaler Kindertagesstätten begonnen. So lernen selbst die Jüngsten und ihre Eltern sie frühzeitig kennen und wissen, dass sie jederzeit und vertrauensvoll auf sie zukommen können, wenn es später in der Schule mal Stress gibt. In diesem Sinne ist die Prävention auch ihre wichtigste Aufgabe: Probleme frühzeitig erkennen und helfen, bevor eine Situation irgendwann eskaliert.

Sehr gut vernetzt

Auch als Mutter zweier Söhne kann sie sich in die Lage ihrer Schüler und deren Eltern hineinversetzen. Dazu kommt, dass sie durch ihre langjährige Tätigkeit sehr gut vernetzt ist. Nichts ist ihr fremd und in vielen Fällen kann sie einfach die passende Hilfe vermitteln, und sei es auch eine finanzielle Unterstützung durch die Behörden in entsprechenden familiären Notlagen.

Familien durch Corona-Folgen unter Druck

Hier hinterlässt inzwischen auch Corona seine Spuren. Der Stress in den Familien wächst, Homeoffice, beengte Wohnverhältnisse, Kurzarbeit, finanzielle Engpässe, häusliche Schulbetreuung, Kontaktbeschränkungen mit Verwandten, Reduzierung der Kontakte mit Freunden und vieles mehr wirken sich allesamt negativ aus.

Permanent erreichbar

Das merkt auch Iris Weiser deutlich, „seit März bin ich für unsere Eltern und Kinder permanent online, an sieben Tagen der Woche, und immer per Telefon und E-Mail erreichbar“, erklärt sie. Dabei litten vor allem die Kinder unter der Situation, die sie weder wirklich verstehen noch lösen könnten.

„Ich brenne einfach für diese Aufgabe, das ist mein Ding“, erklärt Iris Weisser, warum sie keinen anderen Job haben möchte, und hofft, diese Arbeit noch möglichst lange weiterführen zu dürfen. Man merkt ihr an, hier passt einfach alles zusammen, zum Wohle der ihr anvertrauten Kinder und ihrer Eltern.