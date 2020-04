Mitte März hat die Interessengemeinschaft Kreuzäcker bei der Gemeinderatssitzung über 1000 Unterschriften gegen das Gewerbegebiet und die damit verbundene Ostanbindung dem Brigachtaler Bürgermeister Michael Schmitt überreicht. Jetzt haben sich der Bürgermeister und einige der Gemeinderäte in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

So lautet die Stellungnahme im Wortlaut:„Liebe Bürgerinnen und Bürger von Brigachtal,Neben der Bewältigung der Corona-Krise und deren Auswirkung auf unser Zusammenleben in unserer Gemeinde Brigachtal aktuell und in den nächsten Wochen und