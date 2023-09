In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat in Brigachtal über die Einreichung von zwei Umbaumaßnahmen für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) abgestimmt. Da das Land für das Jahr 2024 noch keine finalen Zuteilungsquoten festgelegt hat, geht es in diesem Schritt um eine Einreichung passender Projekte, die von den Bauherren entsprechend angeregt wurden. Je nach Projekt liegt der Förderungsfähige Anteil zwischen zehn und 15 Prozent der Baukosten.

Im Bereich der privaten Wohnbaumaßnahmen geht es um den Umbau eines Wohngebäudes an der Ringstraße 2, wodurch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden soll. Im Förderbereich „Arbeiten“ lag dem Rat ein Antrag eines Landmaschinenhändlers vor, der sein Betriebsgebäude vergrößern und energetisch modernisieren will und damit nach Fertigstellung auch zusätzliche Arbeitsplätze schafft.

Arbeiten geht hier vor Wohnen

Obwohl der Gemeinderat beide Vorhaben befürwortet, verlangt das Regierungspräsidium bei der Einreichung der Anträge immer auch eine Priorisierung seitens der Gemeinde, für den Fall, dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht ausreichen, um alle Projekte unterstützen zu können.

Mit einer leichten Mehrheit stimmte der Rat der Debatte für die Priorisierung des Bereichs „Arbeiten“ vor dem Bereich „Wohnen“ zu, drückte aber die große Hoffnung aus, dass dennoch beide Projekte eine Förderung aus dem Programm für den ländlichen Raum erhalten können.

In derselben Gemeinderatssitzung stimmte der Rat noch zwei weiteren Anträgen auf Aufnahme von Darlehen zu. Für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wird die Gemeinde nun ein Darlehen in Höhe von einer Million Euro zu einem Zinssatz von 3,29 Prozent auf zehn Jahre aufnehmen.

Das zweite Darlehen betrifft den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal. Hier wird ein Darlehen in Höhe von 2,782 Millionen Euro zu 3,68 Prozent auf zehn Jahre aufgenommen.