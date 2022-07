von Klaus Dorer

Statt Blasmusik vom Feinsten bietet der Brigachtaler Musikverein in diesem Jahr mit mehreren Bühnen-Inszenierungen mal einen etwas anderen Musikersommer. „Unsere Theatergruppe möchte gerne ein Theater-Wochenende und in unserem Zirkuszelt dem Publikum zwei Stücke präsentieren. Im kommenden Jahr wird es dann wieder einen ganz normalen Musiksommer geben“, sagt die Musikverein-Vorsitzende Daniela Effinger.

„Wir sind natürlich gespannt, wie die ganze Sache bei den Leuten ankommt“, so Thomas Huber, der gerade das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ mit seiner Gruppe einstudiert. Huber spielt dann auch selbst den Räuber Hotzenplotz – jene Kultfigur, die noch immer in so manchen Kinderzimmern als Buch zu finden ist. Das bekannte Buch stammt aus der Feder von Otfried Preußler und entstand 1962.

„Wir zeigen diese Gaunerjagd als musikalisches Kindermusical“, berichtet Huber bei den Proben, die bereits seit dem Frühjahr laufen und seit Beginn der Woche ins Vereins-Zirkuszelt umgezogen sind. Das Stück wird musikalisch durch Thomas Schultis am Klavier und Lena Schubert auf der Querflöte begleitet. Der Eintritt ist jeweils frei.

Die Termine Samstag, 9. Juli: Ab 13 Uhr Instrumentenschnuppern und Kurzkonzert mit dem Jugendorchester Dreiklang. Anschließend die Aufführung „Der Räuber Hotzenplotz“. Um 19.30 Uhr dann die Komödie „Der Trauschein“.



Sonntag, 10. Juli: Um 14 Uhr die Wiederholung der Aufführung der Räuber Hotzenplotz. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Um 17.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit den Brigachtaler Dorfmusikanten. Wiederholung von „Der Trauschein“ um 18.30 Uhr. Karten für „Der Trauschein“ gibt es im Vorverkauf bei Edeka Strecker oder an der Abendkasse.

Neben den Theateraufführungen wird noch das Jugendorchester Dreiklang ein kleines Unterhaltungskonzert geben und auch ein Instrumentenschnuppern steht auf dem Programm. Hier können die Kinder alle Instrumente genau unter die Lupe nehmen.

„Der Trauschein“ von Ephraim Kishon

Auch die Komödie „Der Trauschein“ von Ephraim Kishon wird sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagabend aufgeführt. Hier wird wieder Volker Hirt als Intendant fungieren. Ein Blick in das Skript zeigt die 25-jährige Ehe der Brozowskys im Rückblick und es geht natürlich ums Heiraten. Denn plötzlich will nun auch Tochter Vicky ihren Robert heiraten. Doch die Schwiegereltern halten ihn für ein Muttersöhnchen.

100-jährige Theater-Tradition

Als sie ihren eigenen Trauschein präsentieren wollen, ist das Dokument nicht aufzufinden, und bei Brozowskys gerät der Haussegen ganz schön ins Wanken. Ist die Ehe überhaupt formell geschlossen? Doch mehr wird nicht verraten.

Am Ende dürften die Aufführungen an den beiden Tagen jedenfalls die Lachmuskeln bei Jung und Alt gehörig strapazieren. „Wir freuen uns natürlich, dass mit der Theateraufführung eine über 100 Jahre lange Tradition in Brigachtal eine Fortsetzung findet“, so Musiker-Chefin Daniela Effinger.