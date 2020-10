Schwerste Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer am Montag gegen 20 Uhr in der Beckhofer Straße zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 71-Jährige mit seinem Rad einen Bahnübergang, obwohl dessen Halbschranken bereits geschlossen und die Warnleuchten in Betrieb waren. Hier erfasste ihn ein in diesem Moment durchfahrender Regionalzug, der den 71-Jährigen einige Meter mitschleifte. Dabei zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ersthelfer versorgten den Verunglückten in vorbildlicher Art und Weise, bis der Rettungsdienst eintraf. Er brachte den Mann nach weiterer Versorgung in eine Klinik. Der Lokführer hatte vom Zusammenprall nichts mitbekommen und die Fahrt fortgesetzt. Erst einige Stationen weiter konnte ihn die Polizei über den vorangegangenen Unfall informieren.