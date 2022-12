Mitten in Brigachtal hat sich der Fahrer eines Porsche Cayenne schwere Verletzungen zugezogen, als er auf die Fassade einer Bäckerei geprallt ist.

Nach Angaben der Polizei war der 51-Jährige am Steuer seines Porsche am Freitagmorgen gegen 10 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Siedlerstraße unterwegs gewesen. Dabei sei er aus ungenannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Und dann sei er mit seinem Auto gegen die Bäckerei geprallt.

Mauerwerk muss abgestützt werden

„Der Fahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus“, berichtet die Polizei weiter.

Die Feuerwehr Brigachtal sei mit Helfern zur Absicherung des Mauerwerks angerückt. „Am Auto sowie der Fassade entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro“, so die Einschätzung der Ordnungshüter.