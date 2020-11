von Klaus Dorer

Dass in diesem Jahr vieles anders ist, ist nicht erst seit dem neusten „Lockdown“ klar. Hinter vielen geplanten Veranstaltungen und Festen steht kurzum „abgesagt“. Oder „heute geschlossen“, was besonders die Gastronomie in der ganzen Republik triff. Auch in Brigachtal schließen die Gaststätten. Auch die Pfarrei St. Martin mit der Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach hat situationsbedingt und der Vernunft geschuldet das Pfarrfest mit Bewirtung im Rahmen des St. Martin-Patrozinium aus dem Festle-Kalender gestrichen.

Dies bedeutet, dass sich in diesem Jahr die Pfarrei-Familie nicht zu einem gemeinsamen Mittagessen im Martinssaal treffen kann. Doch unterkriegen lassen möchte sich die Brigachtaler Pfarrei nicht. Und damit die Einwohner nicht auf die überaus beliebten Maultaschen, die aus den Zutaten der örtlichen Landwirtschaft hergestellt werden, verzichten müssen, hat der Pfarrgemeinderat ein spezielles Angebot parat. Küchenmeister Josef Vogt produziert die Maultaschen zu Hause und vakuumiert sie auch. Die Abnehmer können die leckeren Maultaschen dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt abholen. „Gerne bringen wir die Ware auch vorbei“, sagt Josef Vogt. So kann der Verbraucher die Leckerei servierfertig einkaufen und selbst zubereiten.

Das Stück ist für 1,50 Euro zu haben. Der Mehrerlös wird solidarisch, wie immer, mit der Partnergemeinde in Lima/Peru geteilt. Wer also das Angebot nutzen möchte, kann während der Öffnungszeiten beim Pfarrbüro, unter 07721/32548 oder per E-Mail an brigachtal@kath-zwibriki.de bis zum 3. November bestellen.