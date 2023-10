Der Brigachtaler Gemeinderat hat die Aufstockung des Förderantrags zur Finanzierung der Ortskernsanierung in Überauchen um weitere 1,5 Millionen Euro beschlossen. Nachdem nun das Dorfhaus und die Kita Bondelbach fertiggestellt sind und sie in Betrieb genommen wurden, geht es nächstes Jahr an die Sanierung des denkmalgeschützen Überauchener Heimatmuseums und die weitere Ausgestaltung der Außenanlagen rund um dieses Gebäude.

Bisher wurden für die Ortskernsanierung seit 2015 bereits 7,8 Millionen Euro ausgegeben, wovon 5,3 Millionen durch Fördergelder finanziert werden konnten.

Für das Heimatmuseum veranschlagt die Gemeinde ab 2024 einen Finanzierungsbedarf von einer weiteren Million Euro. Hinzu kommen noch weitere Maßnahmen im Zuge der Ortskernsanierung sowie die Unterstützung mehrerer bereits genehmigter Privatmaßnahmen im Ortskern. Sollte alles auch weiterhin nach Plan laufen, werden die Arbeiten Ende 2027 erledigt sein. Aus diesem Grund wird auch eine entsprechende Verlängerung des Förderzeitraums beantragt. Mit einer konkreten Zusage seitens des Landes kann aber wohl erst im April 2024 gerechnet werden.