von Klaus Dorer

Mit der Bedarfsplanung der Brigachtaler Kindertagesstätten befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Schon im Vorfeld hatte Bedarfsplanerin Elke Dufner vom Hauptamt das Platzangebot und die erforderlichen Plätze der Kitas für 2023/2024 ermittelt. Dabei kam zu Tage, dass das Angebot wohl zukünftig nicht für alle Kinder ausreichend sein wird. Laut ihrer aktuellen Berechnung ist Bedarf deutlich steigend; man werde bis 2024 insgesamt 323 Kindertagesplätze benötigen, so Dufner.

Im Neubau Platz für 90 Kinder

Die Zahlen im Einzelnen: Die neue fünfgruppige Kindertagesstätte Bondelbach kann voraussichtlich zum 1. September 2023 ihren Betrieb an der Bondelstraße aufnehmen. Die neue Kita bietet dann Platz für zwei Krippengruppen der bis dreijährigen Kinder, und zwar im Erdgeschoss. Platz mit drei Gruppen für die zwei- bis sechsjährigen Kinder bietet das Obergeschoss des Gebäudes. Je nach Gruppenart sei in der neuen Kita Platz für insgesamt 90 Kinder, so Dufner.

Der alte Platz wird wohl dringend nötig sein

Die „alte“ Kita, derzeit noch an der Rathausstraße, bietet derzeit Platz für 70 Kinder, mit 3,5 Gruppen. Falls sie ab Sommer 2023 geschlossen werden sollte, liegt der rechnerische Zuwachs bei rund 20 Kita-Plätzen. Dem stehen aktuell aber 29 Plätze in den Überhanggruppen der Kitas „Froschberg“ und „Gaisberg“ gegenüber, die dringend reduziert werden sollten, sowie weiterer, zusätzlicher Bedarf.

Entlastung nur durch Weiternutzung

Die Entlastungen der Kitas „Froschberg“ und „Am Gaisberg“ seien nur dann aufzufangen, wenn der Betrieb der alten Kita Bondelbach an der Rathausstraße nicht eingestellt, sondern in reduzierter Form weitergeführt werde, sagte die Rathausmitarbeiterin.

44 Plätze im Altbau möglich

Bürgermeister Michael Schmitt unterstützt dies. Es sei ihm wichtig, entlastend auf die Situation einzuwirken, sagte er. Den Weiterbetrieb könnte man beispielsweise mit zwei altersgemischten Gruppen und einem Platzangebot von rund 44 Plätzen realisieren, sagte Dufner weiter. Alternativ wäre auch die Weiterführung der Einrichtung mit einer Krippe- sowie einer Kindergartengruppe mit bis zu 35 Plätzen denkbar.

Angespannte Situation würde entschärft

Die beiden Gruppen könnten so schrittweise die Kinder der Überhanggruppen aufnehmen und die angespannte Betreuungssituation deutlich entschärfen. Bei einem künftig zweigruppigen Weiterbetrieb wird davon ausgegangen, dass beide Gruppen in den Räumlichkeiten des Erdgeschosses betreut würden. Im Obergeschoss könnten die Funktionsräume beibehalten werden, so Dufner abschließend bei ihren Ausführungen im Gemeinderat.