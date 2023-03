Die Brigach-Apotheke in Brigachtal hat seit Wochenbeginn einen neuen Besitzer. Valentin Schlieper ist promovierter Pharmazeut und hat die Apotheke von seiner Vorgängerin Birgitta Bihlmaier übernommen. Die Kunden merken vom Wechsel eigentlich nichts, denn alles bleibt beim Alten. Standort, Angebot, Personal, Service, all das will der neue Betreiber weiter führen und sogar noch ausbauen.

Früher noch am Ortseingang

Birgitta Bihlmaier hatte 2008 die Apotheke in Brigachtal von Annette Schulz übernommen, damals noch am alten Standort beim Ortseingang von Kirchdorf. 2017 erfolgte dann der Umzug in das neue Gebäude beim Bären-Kreisel in der Ortsmitte. „15 Jahre war ich hier aktiv und habe das alles keinen einzigen Tag bereut, diese Apotheke gehört einfach nach Brigachtal und die Strukturen am Ort waren für uns immer perfekt“, erklärt sie, und weiter: „Aber jetzt war einfach die Zeit gekommen, in Ruhe einen sauberen Übergang einzuleiten und den Ruhestand vorzubereiten.“

Schon die dritte Apotheke

Für den 29-jährigen Schlieper ist das bereits die dritte Apotheke. „Für mich war immer klar, das will ich mal machen“, erzählt Schlieper, der aus einer Apotheker-Familie in Hinterzarten kommt und das Geschäft sozusagen von der Picke auf kennt. 2018 begann für ihn alles mit dem Kauf der Stadtapotheke in Bräunlingen, gefolgt von der Schwarzwald-Apotheke in Lenzkirch im Jahre 2021.

Gerne im Ländlichen

Und das Angebot, die Brigach-Apotheke übernehmen zu können, passte perfekt in sein Konzept. Er schätzt es, seine Apotheken in einer eher ländlichen Umgebung betreiben zu können. „Hier ist alles persönlicher, was wir und unsere Kunden sehr schätzen und die Strukturen und Unterstützung in diesen eigenständigen Gemeinden sind für uns perfekte Voraussetzungen, um einen hochwertigen Service anbieten zu können“, so Schlieper.

Dass Schlieper noch zwei andere Apotheken hat, bringe auch Vorteile für die Kunden mit sich: „Die Lieferketten-Defekte der letzten Zeit haben in unserer Branche auch zu erheblichen Problemen geführt, dadurch, dass wir aber mehrere Apotheken betreiben, konnten wir das bisher intern immer noch abfangen“, erklärt Schlieper.

Für ihn steht der persönliche Kundenkontakt und Beratung im Vordergrund. Und sein ehrgeiziges Ziel lautet: „Was Apotheken-Kunden in Berlin oder Frankfurt geboten bekommen, will ich auch hier auf dem Land bieten, das heißt eine moderne Versorgung nach modernsten Standards mit einer persönlichen Beratung“.

Kontinuität ist wichtig

So ist er auch froh, dass er alle sieben Mitarbeiter übernehmen konnte und am Standort weiter beschäftigen wird. Und dadurch, dass nun vor allem auch administrative Aufgaben noch besser zentralisiert werden können und komplexe behördliche und bürokratische Auflagen optimaler erfüllt werden, bleibt mehr Zeit für die Kunden vor Ort.

Die Gemeinde und vor allem die Brigachtaler Ärzte und Bürger wissen es zu schätzen, dass trotz des Besitzerwechsels die Kontinuität der pharmazeutischen Nahversorgung im Ort weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet ist. In Zeiten, wo schon Fiebersaft für Kinder zum knappen Gut geworden ist, kann es nur von Vorteil sein, wenn eine Ortsapotheke intern in einen größeren Verbund eingebunden ist.