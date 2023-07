Der Bedarf an Neubaugebieten in Brigachtal ist trotz gestiegener Kosten für Zinsen und Bauleistungen ungebrochen. So hat die Verwaltung nun Ende Juni 2023 dem Gemeinderat die Zustimmung zur städtebaulichen Entwurfsfassung für das Baugebiet Arenberg vorgelegt.

Neben dem individuellen Bau von Einfamilienhäusern auf unterschiedlichen Grundstücksgrößen und Bauformen sollen auch mindestens vier Mehrfamilienhäuser in diesem Baugebiet entstehen. Die Beschlussfassung der Räte reduzierte jedoch nach eingehender Diskussion letztendlich diese Absicht auf lediglich zwei Mehrfamilienhäuser.

Schlittenhang soll bleiben

Das Gelände selbst dient seit Jahren als beliebter Schlittenhang. Ausdrücklich wurde der Erhalt dieser Wintersportstätte in den Planungen gewünscht. Auch die Errichtung einer zentralen Heizanlage für ein Nahwärmenetz sieht der Planentwurf vor. Im Hinblick auf die wachsende Elektromobilität wird auch eine Parkplatzzeile mit Ladestationen ausgewiesen.

Drei Planungsvarianten

Henner Lamm vom Planungsbüro Kommunalplan erläuterte im Vorfeld der Entscheidung drei Planungsvarianten, die vom Gemeinderat intensiv diskutiert wurden. Diese Varianten unterscheiden sich hauptsächlich durch die Straßenführung zu den Gebäudezeilen. So soll die unterste der drei Häuserreihen von der Mittelbergstraße erschlossen werden, die zwei oberen von zwei neu anzulegenden Zufahrtswegen. Dabei ist vorgesehen, dass für die oberste Hausreihe der bestehende landwirtschaftliche Weg ausgebaut wird.

Baugebiete Die Gemeinde Brigachtal weist seit Jahren immer wieder neue Baugebiete aus. Da im Ortsteil Überauchen der Geländeerwerb für die Gemeinde derzeit nicht umsetzbar ist, konzentriert sich die Ausweisung von Neubaugebieten auf die Ortsteile Kirchdorf und Klengen. Derzeit kommt mit dem großen Bauprojekt Mittelbergstraße/Siedlerstraße im Ortsteil Klengen auch die Innenverdichtung einen großen Schritt voran.

Die derzeit spitz zulaufende Zufahrt zum Aussiedlerhof Rist wird um einige Meter nach Osten verlegt. Kritisch wurden die Fußverbindungswege zwischen den Erschließungsstraßen beäugt. Sie sollten möglichst barrierefrei ausgeführt werden. Ob die Geländeneigung dies zulasse, sei aber die Frage. Ein mäandrierender Weg mit geringer Steigung würde aber den Erhalt des Schlittenberges infrage stellen.

Das gut 2,4 Hektar große Baugebiet wird nach derzeitigem Stand 38 Wohneinheiten aufnehmen. Sie setzen sich aus neun Kettenhäusern, acht Doppelhaushälften sowie neun freistehenden Häusern und zwei Sechs-Familienhäusern zusammen. Obwohl die Ausweisung von Baugebieten für die Wohngemeinde Brigachtal von großer Bedeutung sei, stellten mehrere Gemeinderäte die problematische Verkehrssituation zur Diskussion.

Entlastungsstraße gefordert

Albrecht Sieber fordert eine Entlastungsstraße. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Kritisch äußerte sich Albrecht Sieber zu dem Neubaugebiet angesichts der Kanalisierung des Verkehrs auf die Haupt- und Marbacher Straße. Mit den Worten „Diese Straße müsste man Weiterhin-So-Straße nennen“ brachte er das Problem auf den Punkt. Die Gemeinde weise immer neue Wohngebiete aus, aber die seit Jahrzehnten geforderte Entlastungsstraße stehe nicht auf der Planungsagenda.

Heike Stöckmeyer von Pro Brigachtal ergänzte: „Der Verkehr wird unerträglich, wenn noch ein Wohngebiet dazu kommt.“ Olaf Faller forderte daher dringend, die Ostanbindung endlich auf den Weg zu bringen, um die Verkehrsströme aufzuteilen.

Mit sieben zu sechs Stimmen entschieden die Räte, dass nur zwei Mehrfamilienhäuser in die Planung aufgenommen werden. Bei drei Gegenstimmen seitens der Gruppierung Pro Brigachtal wurde das Bebauungsplanverfahren Arenberg auf den Weg gebracht.