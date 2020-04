von Hans-Jürgen Götz

Die Brücke über die Brigach in Beckhofen ist inzwischen so marode geworden, dass sie nun abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden muss. Bislang war sie auf zwölf Tonnen beschränkt und damit den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Brigach-Brücke verbindet Brigachtal auf direktem Wege mit Wolterdingen und ist vor allem auch für die Landwirtschaft in diesem Gebiet wichtig.

Hier entsteht bereits eines der Fundamente für die künftige Behelfsbrücke. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aus diesem Grund wird vor dem Abriss der Brücke wenige Meter daneben eine Behelfsbrücke aus Stahl gebaut. Derzeit werden dafür die provisorische Zufahrten gebaut und die Betonfundamente gegossen. Wenn alles im Zeitplan bleibt, wird die Behelfsbrücke ab Ende April befahrbar sein und mit dem Abriss der alten Brücke kann Anfang Mai begonnen werden.

Die marode alte Brücke ist für Fahrzeuge mit maximal zwölf Tonnen Gewicht zugelassen. Ihre stabilere Nachfolgerin soll dann bis 40 Tonnen freigegeben sein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die neue Brücke wird an gleicher Stelle in Stahlbeton-Bauweise erstellt. Damit wird sie die heutzutage übliche Traglast von 40 Tonnen aufweisen.

Die Errichtung des Provisoriums macht schon einigen Aufwand – noch bevor mit dem eigentlichen Brückenneubau überhaupt begonnen wurde. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Planer und die Gemeinde hatten zunächst mit 496 000 Euro kalkuliert. Aufgrund der Hochkonjunktur im Bausektor kam es allerdings zu erheblichen Kostensteigerungen, da der preiswerteste Anbieter im Ausschreibungsverfahren 100 000 Euro mehr verlangte.

Zustimmung nur schweren Herzens

Nur schweren Herzens konnten die Gemeinderäte im vergangenen Jahr diese ungeplanten Mehrkosten akzeptieren, mussten letztlich aber zustimmen, da es keinen anderen Weg gab. Ansonsten hätte man diese Brücke schließen müssen.

Die Draufsicht aus der Luft zeigt gut erkennbar, wie die kurze Umleitung über das Brückenprovisorium an der alten, schmalen Brücke vorbeiführt. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Immerhin stehen den Baukosten in Höhe von 593 000 Euro inzwischen aber auch Fördergelder aus dem Brückensanierungsfonds des Landes in Höhe von 227 500 Euro entgegen.

Sofern das Corona-Virus für keine ungeplanten Verzögerungen sorgt, wird die neue Brücke bis Oktober fertiggestellt sein. Danach steht in der Gemeinde noch eine weitere große Straßenbrücke zur Sanierung an – die Mühlenbrücke über die Bahn in der Klengener Bahnhofstraße. Auch diese muss abgerissen und neu gebaut werden. Aktuell sind dafür 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Es gibt Fördermittel von rund einer Million Euro.