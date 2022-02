von Klaus Dorer

Viele fasnetbegeisterte Menschen landauf, landab hatten gehofft, dass in diesem Jahr wenigstens ein Hauch närrisches Treiben stattfinden wird. Doch Bälle, Umzüge und andere große Veranstaltungen wurden in den vergangenen Wochen nach und nach abgesagt – natürlich auch in Brigachtal. Doch die Narren im Ort wollen sich nicht unterkriegen lassen.

Gibt‘s einen Hästräger-Aufmarsch?

Zwar gibt es weder die Schülerbefreiung mit Rathausstürmung noch den großen Zunftball und auch der Umzug durch Klengens Straßen am Fastnachtmontag wurde längst abgesagt. „Umzüge sind laut Gesetz sowieso verboten“, berichtet der Narrenchef Manfred Maier.

Möglicherweise finden aber kleinere, interne Zusammenkünfte in der Narrenhalle statt, hieß es von der Zunft. Vorstellbar sei auch ein so genannter Aufmarsch mit einer beschränkten Zahl an Hästrägern und Zuschauern. Genaues sei noch nicht festgelegt worden, so Maier, der sich noch mit der Gemeindeverwaltung abstimmen muss.

Narretei im Wohnzimmer

Wie im vergangenen Jahr soll es wenigstens eine „Stube-Fasnet-Dasch“ geben, mit der sich die Bürger etwas Fasnetstimmung ins heimische Wohnzimmer holen können. Wie Christina Käfer von der Narrenzunft berichtet, läuft das Ganze diesmal unter dem Motto „D‘Fasnet isch ä Herzenssach‘ und gehört eigentlich uff Gass“. Doch den Spaß will sich die Zunft auch dieses Jahr nicht verderben lassen.

Vorbestellung der Taschen Per E-Mail beim Vorsitzenden der Zunft, manfred.maier@narrenzunft-brigachtal.de. Ein extra gedrehter Werbefilm, der Flyer und weitere Infos sind auf der Homepage unter www.narrenzunft-brigachtal.de abrufbar.

So wurden zwei Varianten kreiert: Eine Tasche für „Fasnet-Nersche“ zum Preis von 8,79 Euro, die das aktuelle Narrenblatt, ein Fasnet-Abzeichen 2022 sowie „Fasnetliedle“ und närrischen Firlefanz für „d‘Stube-Fasnet“ beinhaltet. Die zweite Variante ist noch umfassender und für „Fasnet-Verruckte“ zum Preis von 19,61 Euro erhältlich.

Zusätzlich gibt es noch Narrenproviant in Form von „Suure Kuttlä mit Herdepfel“ und gegen den Durst ein Fläschchen Sekt, Fasnetbier und Hüpfer. Jede elfte Bestellung erhält zusätzlich einen närrischen Bonus. Die Auslieferung erfolgt am Fasnet-Samschtig, 26. Februar, zusammen mit dem traditionellen Narrenblattverkauf.

Hier gibt es Abzeichen und das Narrenblatt

Narrenblatt und Fasnet-Abzeichen sind außerdem bei der Bäckerei Oberföll in Klengen, Getränke Oberföll in Marbach, Edeka Strecker sowie bei der Postagentur in Kirchdorf erhältlich. Diese närrische Verkaufsaktion soll insbesondere den Verein und die Fasnet-Lieferanten aus der Region unterstützen.

Den närrischen Gruß des Vereins gibt es dazu: „Mit Fasnet im Herze und glei weng Radau, bliebet gsund und in diesem Sinne, Hoorig Miau“. Die Verantwortlichen hoffen auf einen ähnlich großen Erfolg wie im Vorjahr.