von Klaus Dorer

Wenn man an die letztjährige Fasnet-Saison denkt, erinnern sich die meisten daran, dass die närrischen Tage mit viel Aufregung starteten. Denn als sich gerade alle großen und kleinen Narren für den Schmutzigen Dunschtig richteten, sah man dicke Rauchschwaden aus Richtung Bahnlinie in den morgendlichen Himmel aufsteigen.

Ein Narrenstreich? Doch es war bitterer Ernst, in einer Recycling-Firma war ein riesiges Feuer ausgebrochen, ein Metallhaufen brannte lichterloh, so dass die Feuerwehr, statt auf die Fasnet zu gehen, erst einmal löschen musste.

Dennoch konnte im Anschluss das Programm wie geplant durchgezogen werden: Schülerbefreiung, Rathauserstürmung, Narrengericht und Hemdglonkerball, alles klappte wie am Schnürchen – ganz anders als in diesem Jahr. Am Tag darauf war der Fasnet-Fridig und wegen des abendlichen Zunftballs auch der höchste Feiertag bei der Brigachtaler Narrenzunft.

Die jungen Damen von der Teenie-Garde legten 2020 einen klasse Gardetanz aufs Parket. | Bild: Klaus Dorer

Schon lange vor Beginn hatte die Aktiven alles bestens hergerichtet. Und schon früh strömten die ersten Narren in Richtung Klengener Halle, wo ein abendfüllendes Programm geboten wurde.

„Miss Gesangverein“ alias Simone Wohlgemuth und Andreas Bölling schafften es spielend, den Saal zum Singen zu bringen. | Bild: Klaus Dorer

Die Guggenmusik der Zunft, Katzejomer, sorgte für viel Remmidemmi in der Narrenhalle. | Bild: Klaus Dorer

Der SÜDKURIER schrieb am darauffolgenden Montag: „Diesmal waren beim Ball der närrischen Zunft die Plätze besonders knapp, sodass die Gäste enger zusammenrücken mussten als sonst“. Heute undenkbar, dass vor knapp einem Jahr noch ganz ungezwungen ohne Abstand und Maske gefeiert werden konnte.

Eine Klasse für sich waren Jens Oberföll (rechts) und Urs Neidhart beim Dinner for One. | Bild: Klaus Dorer

Die Große Garde bot ein imposantes Schlussbild. | Bild: Klaus Dorer

Wenn die Brigachtaler Narren auf die letztjährige tollen Tage zurückblicken, ist da schon ein wenig Wehmut damit dabei, denn wie überall fällt das närrische Treiben 2021 aus. Gleichzeitig ist aber auch viel Optimismus mit dabei, denn schon in knapp neun Monaten ist der 11.11., und dann geht‘s bekanntlich ja schon wieder dägäge. Und ein bisschen Fasnet bietet die Zunft jetzt ja auch.

Hier gibt‘s die Dasch

Auf der Homepage ist ein Video zu finden, das das Dorfgeschehen auf die Schippe nimmt; am Samstag, 13. Februar, starten Verkauf und Auslieferung der Fasnet-Dasch und des Narrenblatts.

Da die Narren nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen, findet der Verkauf der Dasch bei diesen Verkaufsstellen statt: Gasthaus „Hirschen“, Überauchen; Bäckerei Oberföll, Klengen; Postagentur, Kirchdorf; Café im Dorf, Kirchdorf; Getränke Oberföll, Marbach.