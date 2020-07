von Hans-Jürgen Götz

Lange stand er einsam und verlassen am Gleis 1 in Brigachtal: „Speedy“, der umgebaute Eisenbahnwagon des ehemaligen Jugendtreffs. Doch diese Zeiten sind vorbei. Am Sonntag wurde er bei strahlendem Sonnenschein von Mirella Fanelli und ihrem Team aus seinem Dornröschenschlaf erweckt.

Wiedererwacht aus dem Dornröschenschlaf: Zahlreiche Spaziergänger und Radfahrer legen beim ehemaligen Jugendtreff „Speedy“ einen Stopp ein. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Gastronomin betreibt mehrere Cafés in der Gegend, unter anderem im Franziskanermuseum und in der Neckarhalle. „Zunächst öffnen wir hier nur an den Sonntagen, aber je nach Zuspruch können wir das zukünftig auch ausweiten“, erklärt Fanelli.

Das neue Café im alten Wagen liegt idyllisch zwischen dem Brigachtaler Festplatz und dem Radweg. Dieser wird besonders am Wochenende stark frequentiert und nicht wenige nutzten gleich am Eröffnungstag die Chance, hier eine kleine Pause einlegen zu können. Hier können sie nun neben Kaffee und Kuchen, Eis, kühlen Getränken und Pils vom Fass auch ein kleines Vesper oder eine Grillwurst genießen – das alles in entspannter Atmosphäre unter den großen Sonnenschirmen oder bei schlechterem Wetter auch an den Tischen im Eisenbahnwagon.

Hanna Widmann (rechts) kommt aus Furtwangen und kennt die neue Wirtin schon lange. „Da war klar, dass ich mit meinen Freundinnen, Brunhilde Kuner (Mitte) und Edeltraud Dworski, unseren Sonntagsausflug hierher machen musste“. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aber nicht nur Fahrradfahrer durfte Fanellis Team am Sonntag bewirten, auch viele Brigachtaler nutzen ihren Nachmittagsspaziergang zur Einkehr am Gleis 1. „Hier trifft man einfach nette Leute und das Ambiente passt“, zeigt sich der Brigachtaler Gerhard Käfer begeistert. Er kennt die Gastronomin schon lange und da war es für ihn eine Ehrensache, bei diesem „Heimspiel“ mit dabei zu sein. So wie er kamen aber auch noch viele andere Gäste aus nah und fern. Eine von ihnen war beispielsweise Hanna Widmann aus Furtwangen, die auch gleich zwei Freundinnen mitgebracht hatte.

Andreas Fanelli hilft seiner Schwester Mirella bei der schweißtreibenden Arbeit am Grill. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf dem Radweg neben dem Café finden sich inzwischen auch schwarze Streifen. Das sind die Bremsspuren einiger Fahrradfahrer, die von den vielen Gästen unter den Sonnenschirmen überrascht waren. Viele von ihnen legten gleich selbst eine kleine Erfrischungspause ein. „Jetzt stellen wir am Radweg aber noch ein kleines Hinweisschild auf, bevor es auch noch zu Radunfällen kommt“, scherzte Fanelli, die sich an diesem Tag über den enormen Zuspruch freuen konnte.