Mitglieder der Narrenzunft Brigachtal waren wieder mit großen Taschen im Ort unterwegs, um die druckfrische Brigachtaler Narrenzeitung für einen kleine Obolus an der Haustüre zu verkaufen. Auch zufällig auf der Straße angetroffenen Bürgern wurde das in gelb gefasste Werk mit über 50 Seiten wärmstens ans Herz gelegt.

Über 40 freiwillige Helfer in 20 Gruppen waren unterwegs. Zu den fleißigen Narrenblatt-Verkäuferinnen gehören auch Carina Weißhaar und Meike Hettich. „Die Verkäufe laufen heute schleppend“, berichten sie, als sie in der Hauptstraße gerade einmal fünf Exemplare verkaufen. Da kommt endlich das Haus der „Stöckis“ in Sicht: „Da mond ma schellä, da macht wenigstens äpper uff“. Und tatsächlich: Sekunden später steht Heike vor den beiden. Neben dem Geld fürs Blättle gibt es auch noch einen Kaffee und ein Schnäpsle obendrauf.

Dass die Narrenzeitung so umfassend wurde ist vielen aufmerksamen Bürgern zu verdanken, die übers Jahr fleißig närrisches Material gesammelt und dieses der Redaktion um Ann-Katrin Turina, Nicole Rösch, Tina Steinbach, Melanie Dutty, Rebecca Staeck, Anita Seidel und Jens Oberföll gemeldet haben. Die Narrenblatt-Crew verpackt dann so manches Missgeschick als kleine, nette Geschichte. Einige Brigachtaler bekommen auf diese Weise schön ihr Fett weg. Da sind beispielsweise die Eichkorns, die ihren drei Kindern versehentlich einen Adventskalender mit Katzenleckerli offerieren. Eine unnötige Geldausgabe tätigen auch die Käfers, die im Villinger Parkhaus bei der Volksbank artig ein Ticket lösen und anschließend feststellen mussten, dass die Schranke die ganze Zeit oben war. Christina nimmt‘s mit Humor, „Ja die Stadt will ja au weng äpps verdäne“.

Die Narrenzeitung hat übrigens schon eine langjährige Tradition und erscheint nun seit ziemlich genau 60 Jahren. Neben den Beiträgen sind auch einige ansprechende Fotos sowie erklärende Zeichnungen im Heft zu finden. Aufgeführt sind natürlich wie immer alle wichtigen Termine der Narrenzunft über die närrischen Tage 2023.