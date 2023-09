Brigachtal – Das Stuttgarter Streicher-Quartett Silesius startet den Veranstaltungsreigen des Brigachtaler kulturellen Herbstes. Bereits vor vier Jahren war das Quartett mit den vier Musikern Johannes Kaletta, Michael Hoover, beide an den Violinen, Katrin Ellger an der Viola und Jürgen Gerlinger am Violoncello schon einmal zu Gast in Brigachtal und konnte das Publikum begeistern. Daher hatte Organisator Josef Vogt die vier Musiker erneut eingeladen.

Zunächst begrüßte Vogt die Gäste in der recht gut gefüllten Kirchdorfer St.-Martins-Kirche. Bereits im 32. Jahr finden in der über 1400 Jahre alten Kirche Konzerte statt. Die zahleichen Konzerte aller drei Jahrzehnte bedienen immer wieder völlig unterschiedliche Musikstile und Genres. So wurde vom Schlager über Rock, Chormusik bis hin zur klassischen Musik bereits ein breiter Bogen gespannt.

Einleitend sprach Violinistin Katrin Ellger zu den einzelnen Werken und deren Hintergründen. Zunächst zu Joseph Haydn: „Haydn ist als Schöpfer der Streichquartette zu sehen“, sagte sie. Haydns im Anschluss dargebotenes G-Dur-Quartett verfüge über einen enormen künstlerischen und vielfältigen Erfahrungsschatz und stelle ein Zwiegespräch zwischen Geige und Cello dar, so Ellger.

Im zweiten Teil folgte die Darbietung, „Da pacem Domine“ (Gib Frieden, Herr). Diese Komposition ist dem anno 1935 geborenen Arvo Pärt zuzuschreiben und soll ein lateinisches Gebet, eben für den Frieden, darstellen. Er schrieb das Werk im Jahr 2004.

Im letzten Konzertteil, das Hauptwerk des Abends, gab das Quartett das „Streichquartett in c-Moll Nr. 8“ von Dimitri Schostakowitsch zum Besten. „Es handelt sich um ein autobiographisches Werk“, wie die Musikerin zuvor berichtete. Dieses außergewöhnliche Werk beginnt mit einer Version seiner musikalischen Signatur, das das gesamte Streichquartett in einer dramaturgischen Weise präge, so Ellger. Es gehört heute zu den meistgespielten Streichquartetten überhaupt. Am Ende gab es tosenden Beifall.