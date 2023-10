Sehr gut besucht war die St.-Martins-Kirche in Kirchdorf beim Kammerorchester-Konzert mit dem Ensemble Pro Musica aus Villingen-Schwenningen unter der Leitung von Johannes Kaletta in der Reihe Kultureller Herbst. Kaletta ist bereits seit 25 Jahren erster Geiger und Orchesterleiter. Das Kammerorchester erarbeitet jährlich zwei bis drei neue Programme. In diesem Jahr widmet sich das Ensemble unter anderem einem Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach und einem Streicherkonzert von Peter Warlock. Doch zunächst gab es einen besonderen musikalischen Leckerbissen: Harald Dringenberg spielte auf einem Cembalo ein paar Takte. Ein Cembalo ähnelt optisch einem Klavier und hatte bereits im Mittelalter seine Blütezeit. Im Gegensatz zum Klavier verfügt es jedoch über einen geringeren Tonumfang und zeichnet sich durch einen hellen, obertonreichen Klang aus. Das Cembalo im Kirchenrund war nagelneu und auch sein Erbauer, Michael Jäckle aus St. Georgen, war bei dieser Premiere anwesend.

Nach der Einlage widmete sich das Ensemble dann dem Komponisten Johann Sebastian Bach. Er schrieb in seiner Leipziger Zeit, die vor 300 Jahren im Mai 1723 begann, sieben recht zeitlose Konzerte für Cembalo und Orchester. Er führte sie in einer wöchentlichen Konzertreihe im Café „Zimmermann“ mit einigen talentierten Studenten vor Publikum auf. Vorlage war hier das „Violinkonzert in g-Moll“: Nach der etwas düsteren und ernsten Stimmung im Kopfsatz und dem gesanglich gestalteten Mittelsatz setzt das Finale im schwungvollen Dreiachtel-Takt und wirbelnder Motorik einen kontrastierenden Schlusspunkt. Den Besuchern gefiel‘s, sie spendeten tosenden Beifall.

Im nächsten Part erklang die „Capriol-Suite“ für Streichorchester von Peter Warlock. Der Komponist hatte offenbar eine tiefe Zuneigung zur Poesie und wählte entsprechende Texte für seine Werke. Oft diente das Mittelalter als Grundlage für seine Kompositionen, dazu gehören Basse-Danse, Pavana Tordion oder Bransles.