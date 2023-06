Die Brigachtaler Landjugend richtet die 21. Kreissonnwendfeier auf der Wiese neben dem Festplatz aus. Alle 17 Landjugendvereine im Kreis haben zugesagt. Das Fest beginnt morgen um 17 Uhr. Die Brigachtaler Landjugend hatte bereits 2017 die Sonnwendfeier ausgerichtet und sich als Gastgeber bewährt. Im Vorfeld gab es einiges zu tun; so musste das Bewirtungszelt beim Festplatz aufgebaut werden.

Einen Umzug wird es wieder geben. Die Aufstellung ist in der Spitalgasse und der Mühlengasse, erläutert Landjugend-Schriftführerin Laura Wehinger. Gegen 20.30 Uhr beginnt der Umzug mit den Landjugendvereinen. Alle tragen ihre Tracht. Manche haben Fackeln. Vorneweg schreitet ein Schildträger. Die Schilder sind mit dem Ortsnamen versehen. Der örtliche Musikverein begleitet den Festzug über die neuerbaute Mühlenbrücke zur Bahnhofstraße, bis zur Festwiese, wo die große Holzpyramide sichtbar ist. Die Pyramide wurde mit alten Christbäumen bestückt. Mit kleinen Festreden, meist in Versform, wird der eigentliche Festakt, das Abbrennen der Pyramide, eingeläutet.

Erst wenn es fast dunkel ist, das wird am längsten Tag des Jahres nicht vor 22 Uhr sein, werden die Vereine den hölzernen Haufen in Brand setzen. Damit nichts passiert, wird die Fläche um das Feuer durch die einheimische Feuerwehr berieselt. Dann erklärt die Schriftführerin noch den Aufbau der Pyramide: Fünf Würfel wurden per Kran aufeinandergesetzt, wobei jeder Würfel etwas kleiner ist, um eine spitz zulaufende Konstruktion zu errichten.

Wenn die Sonnenwendfeier vorbei ist, werden alle Augen wieder auf das 62. Kreis-Erntedankfest gerichtet sein, das vom 29. September bis zum 2. Oktober von der Landjugend St. Georgen/Brigach ausgerichtet wird. Die Brigachtaler sind Titelverteidiger. Das sei kein Druck, eher Ansporn, berichtet die Landjugend einhellig. Nach dem Erntedankfest geht es im Herbst per Doppeldeckerbus auf große Fahrt nach Prag, freut sich die Brigachtaler Landjugend schon jetzt auf einen tollen Jahresabschluss.