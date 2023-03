Das Überauchener Dorfhaus steht, und auch bei der Kindertagesstätte „Bondelbach“ geht es voran. Dort wurde jetzt bereits die Möblierung beschlossen. Die Kita wird jedoch wohl erst im November 2023 eröffnet werden. Der dritte und letzte Baustein im Zuge der Ortskernsanierung Überauchens ist das historische Museumsgebäude. Dass es die schwierigste Aufgabe von allen werden würde, konnte zunächst niemand ahnen.

Extrem gestiegene Bau- und Sanierungskosten machen eine abschließende Kostenschätzung fast unmöglich, wie auch Architekt Siyami Akyildiz bekannte. Natürlich gibt es auch Zuschüsse. Ob allerdings aus dem Landessanierungsprogramm tatsächlich der Höchstfördersatz von 50 Prozent fließt, versah Bürgermeister Michael Schmitt mit einem dicken Fragezeichen. Schon jetzt liegen die voraussichtlichen Kosten bei fast 3,5 Millionen Euro, was bei den Gemeinderäten einige Sorgenfalten hervorrief. So hohe Kosten? Und das obwohl man sich lediglich für eine „erweitere Minivariante“ entschieden hatte, wie es am Ratstisch hieß.

„Ich habe mehr als Bauchweh“, bekannte Gemeinderat Joachim Eichkorn (CDU). Jürgen Kaltenbach (CDU) würde das Problem am liebsten wegwischen und das Gebäude gar abreißen lassen, was wegen des Denkmalschutzes ja gar nicht möglich wäre. Lothar Bucher (Bürgerinitiative Brigachtal) sorgte für seinen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, das Gebäude einfach nur schön anzumalen und sonst für heitere Momente so zu belassen.

Dabei hatte alles mal so gut angefangen: Es wurde akribisch geplant und nachgedacht. Bereits Mitte Oktober fanden zu dem denkmalgeschützten Gebäude an der Bondelstraße mehrere Abstimmungsgespräche zwischen den Architekten, den Fachplanern, der Baurechtsbehörde, der Unteren Denkmalschutzbehörde und der Gemeinde statt, sodass auf deren Basis ein erster Vorentwurf ausgearbeitet werden konnte. Auch einen Gesprächstermin mit der einheimischen Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege (GAB) gab es im Vorfeld.

Museum und Wohnungen kombiniert

Nicht zufrieden zeigte sich dessen Vereinsmitglied, Carola Richter: „Ich finde es nicht in Ordnung, dass dort nun Büros entstehen sollen“, erklärte sie entrüstet. Anschließend wurde durch Architekt Akyildiz das dreigeschossige Gebäude computertechnisch in seine Einzelteile zerlegt. So soll der Brauchtumsverein weiterhin Teile des Unter- und Erdgeschosses nutzen können. Im Foyer, beim Eingang, wäre ein digitales Museum gut möglich, wie der Bürgermeister vorschlug. Im Obergeschoss könnten drei Wohnungen entstehen und im Dachgeschoss noch eine vierte Wohnung. Auch das Backhäusle soll wieder reaktiviert werden. Die weitere Vorgehensweise beinhaltet nun die Vergabe für Sachplaner-Leistungen im Bereich Elektro, Brandschutz, Energie und Statik-Planung.

Am Ende stimmten die Räte, wenn auch nicht ganz einstimmig, einer Sanierung zu. Die Mammut-Maßnahme könnte gut zweieinhalb Jahre dauern, schätzen die Architekten.