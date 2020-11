von Hans-Jürgen Götz

Ein kleines Richtfest für das große Dorfhaus hat es gestern in Brigachtal gegeben. Coronabedingt konnte die Gemeinde das Richtfest nur im allerkleinsten Rahmen begehen, sehr zum Bedauern von Bürgermeister Michael Schmitt.

Beim Richtfest mit dabei sind Hauptamtsleiter Marin Weißhaar, Zimmermann Nicolai Mantel, Bürgermeister Michael Schmitt Bauamtsleiter und Patrick Lutz (oben von links). Außerdem Architekt Siyane Akyildiz, Bernhard Rosenberhger von der Baufirma, Bauleiter Michael Floß und Architekt Christian Kuberczyk (unten von links). | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Ich hätte gerne die Bevölkerung, alle Handwerker und den Gemeinderat mit dabei gehabt, die ja alle auch das Projekt immer befürwortet und unterstützt haben“, so der Bürgermeister. Dafür hegten nun aber alle die Hoffnung, dass wenigstens die Einweihungsfeier wieder in einem würdigen Rahmen ausgestaltet werden kann.

Zimmermann Nicolai Mantel hält den Richtspruch für das Dorfhaus. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Photovoltaik-Anlage nächster Schritt

Zimmermann Nicolai Mantel hielt auf dem First in 13 Metern Höhe den Richtspruch und wünschte dem Haus und seinen Nutzern alles Gute für die Zukunft. So konnte das Dach wie geplant noch vor Einbruch des Winters dicht gemacht werden. In den kommenden zwei Wochen sollen dann auch gleich noch die Ziegel zusammen mit der integrierten Photovoltaik-Anlage auf das Dach gesetzt werden. Die Photovoltaik-Anlage wird eine Leistung von 45 Kilowatt-Peak erbringen und damit auch Strom für die zukünftigen Bondelbach-Kita sowie das Heimatmuseum liefern. Auch die geplante Ladestation für Elektroautos wird damit versorgt werden können.

Blick aus dem ersten Obergeschoss auf die Halle (links) und das Heimatmuseum. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Parallel sollen auch die Fenster eingebaut werden, sodass der Rohbau dann abgeschlossen ist und die Arbeiten an der Innenausstattung und der gesamten Technik beginnen können. Dazu zählt vor allem auch der Einbau eine Pellet-Heizung, die später auch die Kindertagesstätte und das Museum mit Wärme versorgen sollen.

Insgesamt wurden bisher auf der Grundfläche von 1100 Quadratmetern rund 75 Tonnen Stahl verbaut und damit ein Gebäudekomplex mit 7400 Kubikmetern Raum geschaffen.

Umstrittenes Projekt

Unumstritten war das Dorfhaus-Projekt in der Bevölkerung nie – vor allem aufgrund der Kosten von immerhin 4,1 Millionen Euro. Dieser Kostenrahmen kann nach Einschätzung aller Beteiligten aber eingehalten werden, auch etwas, was man nicht bei jedem Neubauprojekt verkünden kann. Froh ist man auch, dass bisher alle Handwerker termingerecht ihre jeweiligen Gewerke fertigstellen konnten und es auch zu keinerlei Verzögerungen bei der Anlieferung des Baumaterials kam.

Der Zeitplan

So ist man zuversichtlich, dass das Gebäude bis zum Sommer nächsten Jahres fertiggestellt werden kann. Bis dahin soll dann auch der erste Bauabschnitt der Außenanlage fertig werden, damit das Dorfhaus in der Ortsmitte von Überauchen in Betrieb genommen werden kann.

Erst danach geht es dann an den Abbruch der Halle daneben, gefolgt vom Neubau der Bondelbach-Kindertagesstätte.

Blick in das Gebäude:

Blick in den großen Mehrzweck-Saal. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Mehrzweckraum im ersten Obergeschoss. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Umkleide- und Sanitärbereich im 1. Obergeschoss. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Mittelbereich im ersten Obergeschoss. | Bild: Hans-Juergen Goetz