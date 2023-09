Wer den Neubau der Kindertagesstätte Am Bondelbach in Überauchen betritt, kommt schnell auf den Gedanken: „Hier möchte ich auch nochmal gerne in den Kindergarten gehen.“ Das auf dem Gelände der ehemaligen Festhalle Überauchen erstellte Gebäude besticht nicht nur von außen durch seine ungewöhnliche Architektur, auch die inneren Werte dürften beispielhaft für einen Wohlfühlort für die Jüngsten unserer Gesellschaft sein.

Der erste Blick im geräumigen Flur nimmt des Linoleumbodens warmes Grün wahr, das praktisch nahtlos über den frischen Rollrasen des Außengeländes in die liebliche Landschaft der Brigachauen übergeht. Allenthalben wird der Besucher daran erinnert, dass heimisches Baumaterial hier Wärme und Wohlbefinden ausstrahlt. Ob Treppenhaus oder Galerie, ob Außenfassade oder Mobiliar, Holz steht im Vordergrund und verleiht dem Gebäude Gediegenheit und Wohlfühlatmosphäre.

Bauamtsleiter Patrick Lutz, Architekt Christian Kuberczyk sowie die Leiterin der Kita, Brigitte Willmann, präsentierten in einem Rundgang den jüngsten Beitrag Brigachtals zu einer gelingenden vorschulischen Betreuung. Insgesamt fünf Gruppen können ab dem 4. Oktober die neuen Räume beziehen, wobei zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren und drei Gruppen für Kinder über drei Jahren zur Verfügung stehen. Dieser Termin liegt gut vier Wochen vor dem bei Baubeginn ins Auge gefasste Termin im November.

Alle Räume zeigen sich mit großflächigen Fenstern, welche viel Licht und Weite vermitteln. Beeindruckend die innenliegende Galerie im Obergeschoss, die nicht nur als zweiter Fluchtweg dient, sondern den Kindern auch eine wettergeschützte Spielfläche bietet. Von hier gleitet der Blick über die großzügige Außenspielfläche für die Ü3-Kinder. Augenfällig der blaue Bobby-Car-Parcours rund um einen kleinen Hügel mit Aussichtsplattformen. Daneben eine sonnensegelüberdachte Matschanlage und kleine Weidenhütten, die von gelborangen Gartenhäusern ergänzt werden. „Hier spiegeln sich die Farben des Ortslogos wider“, so Bauamtsleiter Lutz.

Beim Betrachten der inneren Ausstattung fällt auf, dass die Planungen zwischen Architekturbüro, Kita-Leitung und Gemeindeverwaltung bis ins kleinste Detail abgestimmt sind. Ob für die Kleinen geeignetes Mobiliar in den Gruppenräumen oder kindgerechte Sanitäranlagen, ob angehobener Küchenboden für Kochaktionen oder kuschelige Spiel- und Ruheecken, man spürt, dass mit Weitblick und Liebe zum Kind geplant wurde.

Auch die technische Ausstattung des Hauses entspricht modernsten Standards. So werden die Räume über eine Fußbodenheizung im Wärmeverbund mit dem nahegelegenen Dorfhaus temperiert und eine Zu- und Abluftanlage dient bestem Raumklima. Eine Aufzugsanlage sorgt für den barrierefreien Zugang des Obergeschosses. Das Dach selbst beherbergt die größte Photovoltaikanlage auf Brigachtals kommunalen Gebäuden. Mit 100 kW-Maximalleistung lässt sie die Gesamtenergiebilanz dieses Gebäudes, das im KFW40-plus-Standard erstellt wurde, bestens aussehen.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir solche zeitgemäßen Räume beziehen dürfen. Die Kinder sind für den Umzug schon am Kofferpacken“, so Kita-Leiterin Brigitte Willmann. Sie wird das Leiterinnenzimmer direkt neben dem Haupteingang beziehen, welchem sich ein Elternsprechzimmer anschließt. Die 16 fürderhin hier arbeitenden Erzieherinnen erhalten neben einem großzügigen Aufenthalts- und Besprechungsraum im Obergeschoss auch einen eigenen Sanitärbereich.

Für die Kinder in der Ganztagsbetreuung steht ein großer Schlafraum sowie ein Mensabereich zur Verfügung. Das Essen wird fertig zubereitet angeliefert und in der Küche bis zur Mahlzeit warmgehalten.

„Seit November 2021 haben die Handwerker hier wirklich Großes vollbracht“, lobt Ortsbaumeister Lutz die Fachfirmen. Bis zum Start am 4. Oktober sind noch zahlreiche Restarbeiten zu erledigen, was die Armada von Handwerkerfahrzeugen deutlich zeigt. Die Außenanlage vor der Kita muss noch in ihre endgültige Form gebracht werden, was allerdings erst Ende Oktober erledigt sein wird.