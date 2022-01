von Klaus Dorer

Schnee und Eis liegen derzeit über der Baustelle der Kindertagesstätte Bondelbach in Überauchen. Die Folge: Die Arbeiten müssen ruhen. Dennoch hoffen alle, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Eröffnung im September 2023 steht, betont auch Bürgermeister Michael Schmitt.

Keine Sorgen wegen Zeitverzug

„Wir sind drei bis vier Wochen im Verzug“, erklärte Christian Kuberczyk vom gleichnamigen Architekturbüro in der Gemeinderatsitzung. Doch im Frühjahr, mit steigenden Temperaturen, soll es zügig weitergehen, so dass man den „Rückstand“ rasch wieder wettmachen könne, hofft Kuberczyk.

Der Grundriss ist schon erkennbar

Wenigstens konnte dort, wo einst die alte Überauchener Mehrzweckhalle stand, noch vor Wintereinbruch das Streifen-Fundament errichtet werden. Dadurch sind die tragenden Wände bereits gut auszumachen. Im nächsten Schritt wird die mit dem Bau beauftragte Firma die Bodenplatte aufbringen, um dann mit dem eigentlichen Rohbau beginnen zu können.

Villingen-Schwenningen Die Kita Bondelbach wächst in Holzbauweise – Geheizt wird vom Dorfhaus Überauchen aus Das könnte Sie auch interessieren

Später wird hinter der neuen Kita das Außengelände angelegt. Hier hatte die Gemeinde Brigachtal bereits vor einiger Zeit einen Wettbewerb ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Villinger Landschaftsarchitekturbüro K3/Martin Kuberczyk. Die Planung steht bereits; bis man allerdings loslegen kann, wird noch Zeit verstreichen. Wie Bürgermeister Michael Schmitt in der Sitzung nochmals bestätigte, soll die Kita im September 2023 bezugsfertig sein.

Die Kita Bondelbach In den Neubau sollen fünf Kinder-Gruppen einziehen. Der Einzug ist für Herbst 2023 vorgesehen ist. Insgesamt 800 Quadratmeter ebene Fläche gilt es zu überplanen. Die Kita wird als Hybridbau mit der Besonderheit Holzmassivbau erstellt, wobei Holz in der Kita Bondelbach klar überwiegt. Die Kita soll laut Stand November 2021 knapp fünf Millionen kosten (kd).

Der Außenbereich

In Richtung Süden ist eine großzügige Terrasse mit Betonpflastersteinen vorgesehen. Der Clou: Im Anschluss an die Terrasse soll deine Bobbycar-Bahn gebaut werden. Am Ende der Rennstrecke ist eine Sandspielfläche mit Sonnensegel geplant. Auch Balancierhölzer werden wie riesige Mikadostäbe arrangiert.

Der Renner für die Kinder sind außerdem einige Weidentipis. Eine Doppelschaukel und Rutsche runden den Spiele-Parcours ab. Für die Kinder unter drei Jahren ist ein Extrabereich geplant. Hier gibt es einen Sandkasten und einen Balancierbereich. Die Hauptattraktion soll dort ein grünes Krokodil werden.

In seitlichen Hochbeeten können sich die Kinder mit Pflanzarbeiten beschäftigen. Auch ein Bodentrampolin soll es geben. Während der Außenbereich schon in trockenen Tüchern ist, wurde für den Innenbereich derzeit mit der Ausschreibung der Gewerke begonnen, die Kuberczyk in der Sitzung im Detail erläuterte.

Ausschreibung der Gewerke

Bei der Heizung und der Lüftungsanlage wird die Nahwärme über das Dorfhaus produziert. Die Kita erhält eine moderne Fußbodenheizung. Auch die Lüftung wird coronakonform auf einem guten mittleren Level eingebaut. Die Fenster sind eine Kombination aus Holz mit Aluminiumverkleidung.

Die Küche sei nach wie vor als so genannte Ausgabeküche geplant. Hier könne man bis zu 50 Essen anliefern und ausgeben. In der Küche könne man selbstverständlich auch kleinere Gerichte oder Backwaren selbst zubereiten. Damit wäre die Möglichkeit einer „Lernküche“ gegeben, die durch die Kinder nutzbar sei. Die Kita erhält auch einen rollstuhlgängigen Fahrstuhl.

Gemeinderat Josef Vogt bemängelte, dass sich bei der Baustelle ziemlich viel Wasser angesammelt habe. Er befürchte Schäden am Bau. Die Sickerfähigkeit sei in diesem Bereich durch den Lehmboden zwar extrem schlecht, es werde jedoch im Frühjahr mit einem Abtrocknen gerechnet, hieß es vom Architekturbüro.