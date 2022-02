von Klaus Dorer

Mit dem traditionellen Spatenstich sind die Arbeiten für das Projekt „Betreutes Wohnen“ in Überauchen jetzt offiziell gestartet. Vertreter aller Projektbeteiligten haben sich dafür in der Überauchener Dorfmitte getroffen.

Gebäude entsteht auf einem 1500-Quadratmeter-Grundstück

Dort soll in Kürze mit dem Bau eines Gebäudekomplexes für das „Betreutes Wohnen“ begonnen werden. Dieser wird gegenüber dem gerade fertiggestellten Dorfhaus auf der knapp 1500 Quadratmeter großen Freifläche errichtet.

Hier wurde einst richtig kräftig gefeiert

Bürgermeister Michael Schmitt bezeichnete die Fläche als „eine markante Stelle in Brigachtal“. Hier stand bis vor einigen Jahren noch der „Kranz“, in dem viele große Feste wie beispielsweise Hochzeiten gefeiert wurden.

Schön sei es, dass gerade auf diesem Grundstück mit dem Ensemble Dorfhaus, Heimatmuseum und der Kindertagesstätte „Bondelbach“ ein so tolles und gleichermaßen wichtiges Projekt für Jung und Alt realisiert werden könne.

So können die Menschen in ihrer Heimat bleiben

Michael Stöffelmaier sicherte zu, gerne ein weiteres Objekt in Brigachtal mit Betreuungsaufgaben zu übernehmen. „Auf diese Weise können viele Menschen auch im Alter in ihrer Heimat bleiben“, so der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Schwarzwald-Baar,.

Insgesamt entstehen 18 Wohnungen

Und auch der Geschäftsführer der Investorenfirma FWD-Hausbau aus Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Günther, freute sich sichtlich, nach dem Vorgänger-Projekt „Haus der Senioren“ an der Marbacher Straße nun auch die Anlage in Überauchen bauen zu können.

Die Wohnanlage umfasst 18 Eigentumswohnungen mit zwei oder drei Zimmern. Die Wohnflächen reichen von 50 bis 81 Quadratmetern, die barrierefrei erreichbar sind. Die Anlage soll im Herbst 2023 fertig sein und nach aktuellem Stand knapp fünf Millionen Euro kosten, wie es hieß.