von Klaus Dorer

„In diesem Jahr sind die Äpfel zwar ein wenig kleiner, dafür umso süßer und schmackhaft. „Das liegt am sonnigen August“, berichtet Dieter Hirt, der seit vielen Jahren die Mosterei, zunächst im Überauchener Schlachthaus und jetzt mit einer mobilen Moste auf der Festwiese betreibt. Sein langjähriger Helfer Frank Doser ist dieses Jahr aus zeitlichen Gründen nicht dabei. Für ihn ist Carlo Castellano eingesprungen, der bereits in früheren Jahren in der Überauchener Mosterei tätig war und über entsprechende Erfahrung verfügt.

Carlo Castellano (vorne) und Dieter Hirt betreiben in diesem Jahr die transportable Moste auf der Brigachaler Festwiese. Die Saison dauert bis weit in den Oktober.

Dass auch in diesem Jahr die „Moste“ geöffnet hat, ist der Gemeinde zu verdanken, die nach der Vorlage eines Hygiene-Konzepts das Okay für die Öffnung gab. „Wir waren ein wenig überrascht, dass uns so viele Stammkunden trotz Corona nach wie vor die Treue halten“, sagte Hirt. Es kommen auch vermehrt junge Kunden, die die Tradition des Mostens neu entdeckt haben“, ergänzt Castellano.

Die Stammkundschaft: Schon in der vergangenen Woche waren viele Kunden da, um ihre Äpfel, teils mit Birnen gemischt, anzuliefern. Auch Christa Strobel gehört zu den ersten Kundinnen: „Es gibt ja in diesem Jahr massenhaft Äpfel“, sagte Strobel. Das liege daran, dass es in diesem Frühjahr kaum kalte Nächte mit Frost hatte, so die ehemalige Landfrauen-Vorsitzende. „Ich habe heute Morgen unsere drei Apfelbäume im Garten abgeerntet“, berichtet Peter Gutmann, der seit zehn Jahren eigens aus Spaichingen kommt. Hier in Brigachtal geht alles schnell über die Bühne – schon verstaut er an diesem Freitagnachmittag die ersten Kartons mit Süßmost im PKW. „Schon toll, da haben wir den ganzen Winter über leckeren Apfelsaft für uns, die Kinder und Enkelkinder“, so Gutmann. Über reichlich Obst, gleich säckeweise verfügt auch Simone Schweizer, die man vom Brigachtaler Singkreis her kennt und die gerade ihre Äpfel aus dem Kofferraum in Richtung Moste transportiert. Sohn Conrad hilft beim Ausladen. „Wir kommen immer gern hier her, der Most ist besonders lecker“, so Schweizer.

Simone Schweizer und Sohn Conrad liefern gerade Äpfel vom heimischen Apfelbaum an. In einem Trog wird das Obst zunächst gründlich gewaschen. Bilder: Klaus Dorer