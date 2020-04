„Zur Zeit sind wir mehr am Desinfizieren, als am Arbeiten“, sagt die 52-jährige Physiotherapeutin Anette Glunk. Räume, Liegen, Griffe, alles müsse vor und nach jeder Behandlung desinfiziert werden. Glunk lacht. Dabei ist ihr gerade eigentlich gar nicht zum Lachen zu Mute. Es ist eher ein hilfloses Lachen darüber, dass gerade alles anders ist, dass sie – wie jeder in dieser Ausnahmezeit – improvisieren muss, sich abfinden muss, und trotzdem irgendwie weitermachen muss.

Patienten bleiben aus

Einerseits schätzt sich Glunk glücklich, denn sie darf ihre Praxis weiterhin öffnen, die Physiotherapie gilt als systemrelevant, Therapeuten haben einen Versorgungsauftrag. „Wir sind froh, dass wir noch arbeiten können“, sagt sie. Andererseits steckt auch sie in einer schwierigen finanziellen Situation. Denn obwohl ihre Praxis geöffnet ist, bleiben viele Patienten weg. Die Gründe dafür sind verschieden: Patienten, die zur Risikogruppe gehören, bleiben aus Angst weg. Auch Glunk rät ihnen von einer Behandlung ab, sollte sie nicht dringend sein. Schließlich kommt sie ihren Patienten bei der Behandlung zwangsläufig sehr nahe.

Anette Glunk ist es wichtig, auch weiterhin für ihre Patienten da zu sein. | Bild: Anette Glunk

Dann gibt es Patienten, deren Operationen verschoben worden sind und eine physiotherapeutische Behandlung deshalb ausbleibt. Doch es gibt auch die Patienten, die gar nicht wissen, dass die Praxis geöffnet ist und deshalb nicht kommen. Es gebe, sagt Glunk, ja sogar Ärzte, die das nicht wüssten und ihre Patienten deshalb nicht überweisen würden. Das ärgert sie: „Es ist zwar anders als sonst, aber wir sind da und haben geöffnet. Die Patienten sollten das wissen.“ Jeder mit Rezept werde auch behandelt.

Einbußen und überhöhte Preise

Anette Glunk schätzt die Umsatzeinbußen auf 40 Prozent. „Eigentlich sind wir immer hoffnungslos ausgebucht.“ Die Einbußen machen Glunk zu schaffen. Sie möchte ihren sechs Mitarbeitern und den Patienten gerecht werden und hat Angst, dass sie das irgendwann nicht mehr kann, je nachdem, wie lange der Zustand anhält. Glunk tut alles dafür, dass die Patienten und Mitarbeiter sich sicher fühlen. „Es sind hunderttausend Schilder überall“, sagt sie. Wie viel Geld sie schon für Masken und Desinfektionsmittel ausgegeben habe, weiß die Physiotherapeutin nicht mehr. Dazu kommen der Mangel an Desinfektionsspray und Masken sowie stark überhöhte Preise, sagt sie. Nasen- und Mundmasken für die Patienten stellt inzwischen eine kleine Gruppe von Helfern für die Praxis privat her. „30 Stück haben wir schon bekommen“, erzählt sie.

Therapeuten wollen gehört werden

Anette Glunk will positiv bleiben. Sie liebt ihren Job, hat gerne mit Menschen zu tun, sie freut sich darüber, ihre Patienten bei der Genesung zu begleiten und ihren Schmerz zu lindern. Sie weiß, dass es andere viel schlimmer getroffen hat. „Ich will nicht jammern“, betont sie. Aber: „Ich möchte gehört werden.“

Heilmittelerbringern droht Ruin

Physiotherapeuten gehören zu den sogenannten Heilmittelerbringern. Unter diese Bezeichnung fallen außerdem Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen. Genau dieser Gruppe drohe „der finanzielle Ruin“. So formuliert es der Deutsche Verband für Physiotherapie in einer Pressemeldung. Und weiter: „Sollten die Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, wird dies auch in Baden-Württemberg nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen, was am Ende allen Patienten schadet, weil es Heilungsprozesse verzögert oder unmöglich macht.“ Finanzielle Rücklagen seien rasch aufgebraucht.

Ausgleichszahlungen gefordert

Das bestätigt Anette Glunk: „Das finanzielle Problem wird sich vor allem in den Monaten Mai und Juni zeigen.“ Dann, wenn die Rücklagen aufgebraucht seien. Deshalb fordert der Verband „finanzielle Soforthilfen von der Gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen“, so lautet es in der Pressemitteilung. Begründet wird diese Forderung folgendermaßen: „Wenn wir keine Leistung erbringen können, entstehen den Krankenkassen keine Kosten. Ganz im Gegenteil: Sie profitieren finanziell von dieser Situation, denn die Kosten für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie sind im Haushaltsplan der Krankenkassen bereits eingeplant.“ Für Krankenkassen sei es ein „Nullsummenspiel“, Heilmittelerbringer hingegen könnte es die Existenz retten.

Hoffen auf Unterstützung

Anette Glunk hofft auf die Krankenkassen. Darauf, dass diese den niedergelassenen Therapeuten „unter die Arme greifen“ werden. „Ich weiß nicht, ob es jede Praxis schafft“, sagt sie. Was sie weiß ist, dass ihr Beruf und ihre Praxis enorm wichtig sind. Sei es für Patienten nach Operationen, nach Schlaganfällen, für Patienten, die Schmerzen haben. „Ich will, dass die Praxis weiter existiert“, so Glunk.