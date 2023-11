Die Weihnachtssaison ist eröffnet – zumindest in Überauchen mit dem ersten Weihnachtsmarkt in der Region. Und der Andrang war so groß, dass es zeitweise kaum ein Durchkommen gab. 20 Anbieter hatten bei diesem Basar weihnachtliche Accessoires, Dekorationsartikel, Weihnachtsschmuck und Adventsbasteleien dabei.

Wichtig ist den Machern, dass die Artikel alle „Made im Schwarzwald“, also in der Region hergestellt, sind. Die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege hatte den Überauchener Markt wieder organisiert. Auch diesmal grüßte das drei Meter hohe weihnachtliche Eingangstor des Marktes mit der Aufschrift: „Brigachtaler Weihnachtsbasar“. Durch die Umgestaltung der Dorfmitte sah er ein wenig anders aus. Es gab eine Flaniermeile und weiter hinten Verpflegungsstationen. Auch im Dorfhaus warteten Verkaufsstände und weitere Essensangebote auf die zahlreichen Besucher. Diesen gefiel die Anordnung der Stände. Reinhold Huber etwa nutzte den Markt, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Los ging es am frühen Samstagabend. Rasch füllte sich der Vorplatz beim Dorfhaus. Auch vor den hübsch dekorierten Häuschen sah man immer mehr Besucher. Lange Schlangen bildeten sich bei kühlen Temperaturen vor allem am Glühweinstand. War es am Samstag noch winterlich frisch, lud am Sonntagmittag ein laues Lüftchen die Besucher zum gemütlichen Flanieren über den allerdings zeitweise mit Besuchern dicht gesäumten Markt ein.

Am Ende zogen die Händler und der Altertumsverein eine durchweg positive Bilanz. „Ich habe über ein Dutzend Weihnachtskrippen verkauft“, berichtete Händlerin Beate Seng. Setzte man den Rundgang fort, traf man auf Doris Hirt aus Grüningen. Sie verkaufte Honig und Produkte aus Bienenwachs, wie selbst produzierte Bienenwachskerzen, die wieder gut ankamen. Elf Kilogramm Pralinen aus eigener Herstellung boten die Efingers aus Überauchen an. Schon am Sonntagmittag war alles verkauft. Hobby-Töpferin Tanja Rottler aus Obereschach hatte viel kreatives Steingut in ihrer Auslage, das immer wieder Abnehmer fand. Freuen konnten sich am Ende auch das Ehepaar Sandra und Volker Effinger vom Brauchtumsverein, die gute Geschäfte meldeten. Ein positives Fazit kam auch aus der Kaffeestube: „Wir hatten bereits am Sonntagmittag fast alle Kuchen verkauft“, berichtet Gertrud Doser.

Basar-Entwicklung Den Weihnachtsbasar in Überauchen gibt es seit fast 35 Jahren. Zunächst wurde nur im Inneren des Museums ein kleiner Markt angeboten. Für den Weihnachtsmarkt stellt die Stadt Donaueschingen ihre Buden zur Verfügung. Und der Glühweinstand ist eine Leihgabe der Grüninger Rebberghexen. Das hölzerne, zirka drei Meter hohe Eingangstor und den überdimensionalen Weihnachtsbaum hatte Schreiner Ludwig Brugger dem Verein vor einiger Zeit gespendet.