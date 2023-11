Eine Brigachtaler Organisation gibt Waisenkindern in Tansania eine Heimat: Liso Tanzania hat vor zehn Jahren im Norden des ostafrikanischen Landes ein Waisenhaus, das Liso-Watoto-Home, eingerichtet. Diese runde Zahl wollen die Verantwortlichen am Samstag, 4. November, im Brigachtaler Dorfhaus ausgiebig feiern.

Liso Tanzania selbst gibt es seit März 2009. Seither sammelt der Verein Geld, um Hilfsprojekte in Tansania zu unterstützen. Aber auch, um selbst Vorhaben umzusetzen wie das Waisenhaus in dem kleinen Ort Dareda.

Neben den Mitgliedern des Brigachtaler Vereins sind seit vielen Jahren auch immer wieder Volontäre direkt vor Ort aktiv und helfen in dem Heim für elternlose Kinder. Dazu gehört auch Anina Büchle. Sie stammt aus Wolterdingen: Für sie stand schon früh fest, dass sie vor ihrem Lehramtsstudium ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder ein Volontariat im Bereich Kinderbetreuung machen wollte. „Nach einem Südafrikaurlaub mit meiner Familie reizte mich der Gedanke, dies in Afrika zu tun, immer mehr“, sagt Büchler gegenüber dem SÜDKURIER.

Seit Mitte September ist sie nun in Dareda, geplant sind fünf Monate Aufenthalt. „Ich habe Liso als eine sehr familiäre Organisation kennengelernt, was sich auch hier vor Ort bestätigt hat“, erklärt die 19-Jährige. Es sei ein schlichtes Leben im Waisenhaus. Für in Deutschland selbstverständliche Dinge, wie fließendes Wasser, ein abwechslungsreiches Essen oder eine Spülmaschine, gebe es einfach nicht, sagt Anina Büchle.

Die Kinder, auch die kleineren, gehen laut Büchle schon sehr selbstständig häuslichen Aufgaben nach. „Ich denke, das sind gute Voraussetzungen für eine selbstständig gelebte Zukunft der Kinder“, so ihr Fazit.

Die Kinder sind von 7 bis 16.30 Uhr in der Schule. „In dieser Zeit darf ich in der Lakita MPC English Medium School, ebenfalls einer deutschen Organisation, die von dem ersten Volontäre von Liso, Timo Holub, auf die Beine gestellt wurde, beim Unterricht helfen. Die freie Zeit zwischendurch wird natürlich zum Spielen genutzt, am liebsten mit Fußball oder Malen“, berichtet die Wolterdingerin.

Durch Corona seien auch hier die Lebensmittelpreise stark angestiegen, weshalb Liso Tanzania stets schaue, wo etwas eingespart werden kann; statt Brot zu kaufen, werde meist selbst gebacken, erzählt sie.

Hauptnahrungsmittel sei Ugali, eine Art Getreidebrei aus Maismehl, der kaum nach etwas schmecke, dazu gebe es oft etwas Gemüse und Reis mit Bohnen, als Nachtisch meist Bananen. Auf dem Markt in Dareda gebe es nur Obst und Gemüse, welches in der Region wachse, sodass die Auswahl nicht besonders groß sei, sagt Anina Büchle.

Neben dem Einkaufen auf dem Markt und der Hilfe bei der

„Vielleicht glücklicher als wir“

Abrechnung unterstütze sie das Team bei allen häuslich anfallenden Aufgaben wie Putzen, Kleidung waschen oder Spülen. „Ich denke, dass die Menschen hier trotz dieser erschwerten Lebensbedingungen definitiv glücklich sind, vielleicht glücklicher als wir“, ist die junge Frau überzeugt.

Mitglieder des Brigachtaler Vereins sind immer wieder in Afrika – wie Michael Schleicher, der bereits vier Mal in Dareda war. Neben der Versorgung der Kinder ist auch Bildung wichtig. So berichtet Schleicher, dass die Kinder vormittags zur Schule gingen, ältere Kinder auch noch nachmittags.

Derzeit arbeiten die drei „Säulen des Vereins“, Lena Schubert, Franziska Pätzold und Michael Schleicher, am Festprogramm für Samstag. „Wir hoffen natürlich, dass wir auf viele interessierte Besucher, Freunde und Gönner zählen können, denn neben viel Information wird es auch jede Menge Unterhaltung geben“, berichtet Schleicher. So hat der Verein ein abendfüllendes Programm organisiert. Den Erlös des Festes will der Verein wieder für kleinere Hilfsprojekte verwenden.

Das Geburtstagsfest anlässlich zehn Jahre Liso-Watoto-Home in Tansania wird am Samstag, 4. November, ab 15 Uhr, an der Bandelstraße 23 in Brigachtal gefeiert. Alle Interessierten sind willkommen.