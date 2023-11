Es sieht für den Haushalt der Gemeinde in den kommenden Jahren nicht gerade rosig aus. Bei der ersten Sitzung des Gemeinderates zur Haushaltsplanung 2024 stellte Rechnungsamtsleiterin Martina Enderlein das ganze Zahlenwerk vor, ebenso die mittelfristige Finanzplanung von 2025 bis 2027. Aktuell sieht es so aus, dass der Haushalt in der jetzt vorliegenden Form nicht unbedingt genehmigungsfähig sein wird.

Zur Ergebnisplanung für das Jahr 2024 führte Martina Enderlein aus, dass die Erträge mit rund 14.567.000 Euro veranschlagt sind. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 15.512.000 Euro gegenüber, was ein Minus von 945.000 Euro bedeutet.

Es könne aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2024 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 139.000 Euro gerechnet werden, erklärte Enderlein weiterhin. Geplant seien derzeit Investitionen mit einem Volumen von 3.123.600 Euro. Da nur Einzahlungen in Höhe von 843.000 Euro veranschlagt sind, resultiert daraus ein Finanzierungsbedarf von 2.141.800 Euro. Kreditaufnahmen seien zurzeit jedoch nicht geplant, so die Rechnungsamtsleiterin weiter, es stünden noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Die Rücklagen liegen derzeit bei knapp sechs Millionen Euro.

Bezüglich der Personalkosten ist im Bereich Bildung und Betreuung von 2019 (50 Prozent) zu 2024 eine Steigerung auf 59 Prozent zu verzeichnen, im Bereich Technik sind die Ausgaben von 14 auf zehn Prozent gesunken, im Bereich Verwaltung von 36 auf 31 Prozent.

Einen großen Batzen stellt die Gebäudesanierung des Museums in Überauchen dar. 2024 sollen hierfür 850.000 Euro ausgegeben werden, 687.000 Euro in 2025 und 936.000 Euro in 2027. Die Digitalisierung der Verwaltung schlägt 2024 mit 157.000 Euro zu Buche. 100.000 Euro sind für allgemeinen Grunderwerb veranschlagt. 250.000 Euro soll ein Neubau (fünfgruppig) für die Kita Am Bondelbach kosten. Eine weitere große Maßnahme ist der Neubau der Mühlenbrücke mit 486.000 Euro, die Umrüstung der Bushaltestellen auf barrierefei 216.000 Euro und die Gestaltung der Ortsmitte Überauchen mit 134.000 Euro. Der Radweg nach Brigachtal ist mit 200.000 Euro veranschlagt. Außerdem steht 2024 die Jubiläumsfeier zu 50 Jahre Brigachtal an.

Der Plan für 2025 sieht Einkünfte von 850.000 Euro vor und Ausgaben von 2.668.000 Euro, also resultiert ein Minus von 1,818 Millionen Euro. Für 2026 sind derzeit 50.000 Euro Einzahlungen veranschlagt und Auszahlungen von drei Millionen Euro, was einen Finanzierungsbedarf von 2,95 Millionen Euro bedeutet. 2027 wird laut Plan der Finanzierungsbedarf bei 1,297 Millionen Euro liegen.

Vor Beginn der Haushaltseinbringung gab Bürgermeister Michael Schmitt noch eine Stellungnahme ab. „Die vergangenen Jahre seit 2020 bis aktuell heute haben uns beziehungsweise fordern uns in einer nie dagewesenen Art und Weise“, führte er aus. Die Kommunen befänden sich an ihrer Belastungs- und Leistungsgrenze. Die bisher beschlossenen Gesetze und damit für die Kommune zu leistende Handlungsaufträge seien in der Realität absolut nicht mehr umsetzbar. Deutschland lege sich mit seinen Gesetzen und seiner überbordenden Bürokratie selbst lahm. Kaum eine Stadt, Gemeinde, geschweige denn Landkreis schaffe es, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Das treffe auch für die Gemeinde Brigachtal in den kommenden Jahren zu, so der Bürgermeister.

Mit Bauchschmerzen – wie es Jürgen Kaltenbach (CDU) formulierte, nahmen die Gemeinderäte den Entwurf zur Kenntnis, besonders auch die in den kommenden Jahren drohende Verschuldung und Kreditaufnahme. Josef Vogt (Pro Brigachtal) erklärte: „Es wird unsere Aufgabe sein, zu prüfen wie ein Ausgleich für die Ausgaben zu schaffen ist. Man muss schauen, was wirklich notwendig ist.“ Mehr Einnahmen könnten aus höheren Kindergartenbeiträgen oder einer Erhöhung der Grundsteuer der Gemeinde resultieren. Damit fasste Vogt zusammen, was auch die anderen Gemeinderäte dachten. Joachim Eichkorn (CDU) erklärte: „Es geht abwärts. Da muss man jetzt halt Einsparungen machen.“