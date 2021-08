von Klaus Dorer

Heiko Schwörer erlangte in Brigachtal 2010 als Mitbewerber um den Brigachtaler Bürgermeistersessel größere regionale Bekanntheit. Aber besonders durch sein soziales Engagement für Waisenkinder in Afrika war Schwörer vielen Menschen über die Ortsgrenzen von Brigachtal ein Begriff. Mit großer Bestürzung wurde der plötzliche Unfalltod des Brigachtalers Heiko Schwörer von der Bevölkerung aufgenommen.

Brigachtal 43-jähriger Mann aus Brigachtal stürzt beim Klettern ab und stirbt Das könnte Sie auch interessieren

Heiko Schwörer, der in Villingen geboren wurde, legte 1997 sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium in der Zähringerstadt ab. Es folgte eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent bei einem heimischen Bankinstitut, wo er auch später als Kundenberater im Risikomanagement tätig war. Zuletzt arbeitete er als Bereichsleiter einer größeren Medizintechnik-Firma in Tuttlingen.

Eine regionale Bekanntheit

Schwörer galt als treibende Kraft für die Gründung des Brigachtaler Vereins Liso Tanzania im Jahr 2009. In der Folgezeit war der Verein mehrfach in Afrika und kümmerte sich dort um verwaiste Kinder. Schwörer hatte zusammen mit dem Vorstandsteam von Liso im Jahr 2013 ein Waisenhaus in Tansania eröffnet, in dem mittlerweile zehn Waisenkinder aufgenommen werden konnten und so ein neues Zuhause gefunden haben.

„Er wird eine große Lücke hinterlassen und unvergessen bleiben. Wir werden ihn alle schmerzlich vermissen und ihn und seine Arbeit für immer in dankbarer Erinnerung behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie!“ Vorstandschaft von LISO Tanzania in ihrem Nachruf auf der Homepage

Auch die Vereinsvorsitzende von LISO, Andrea Schwemmer, äußerte sich zum Tode ihres Kassierers: „Heiko Schwörer wird eine große Lücke hinterlassen und uns allen unvergessen bleiben. Wir werden Heiko schmerzlich vermissen und ihn und seine Arbeit für immer in dankbarer Erinnerung behalten“, so Schwemmer. Auch beschreibt sie Schwörer als weltoffen, engagiert, humorvoll und herzlich.

Heiko Schwörer wurde nur 43 Jahre alt. Er hinterlässt neben Ehefrau Tanja zwei Kinder.