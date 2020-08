von Simone Wohlgemuth

Es liegen nervenzehrende Tage hinter Simon Kiefer vom Bauernhof Mühle in Brigachtal-Überauchen. Vor einer Woche wurde seine Alpakastute Trine von einem Spaziergänger entgegen aller Verbotsschilder leichtsinnigerweise vergiftet (der SÜDKURIER berichtete). Die Ursache steht nun fest: Es handelte sich um eine Art Backwaren, die der erst siebenjährigen Stute das Leben kosteten. Dies stellte der Tierarzt nach der Untersuchung einer Stuhlprobe im Laufe der Woche fest. Das Tragische: Die Stute hat erst vor drei Wochen ein süßes kleines Fohlen zur Welt gebracht, das nun ohne Mutter aufwachsen muss.

Brigachtal Alpaka-Schicksal berührt viele Tierfreunde der Region Das könnte Sie auch interessieren

Wie Simon Kiefer nun berichtet, habe sich erfreulicherweise eine andere junge Alpaka-Mutter auf dem Hof der kleinen Waise Moja angenommen und versorgt sie mit einem Teil ihrer Muttermilch. Damit konnte selbst der Jungbauer nicht rechnen. Laut Kiefer komme eine derartige Adoption eher selten vor. Da Ersatzmutter Fiona momentan jedoch auch noch ihr leibliches Fohlen Diana säugen muss, reicht die Menge der Muttermilch für beide Fohlen nicht aus und Moja muss zusätzlich mit der Flasche gefüttert werden.

Video: Wohlgemuth, Simone

Lammmilch aus der Flasche

Für den jungen Landwirt und seine Eltern bedeutet das, Tag und Nacht alle zwei bis drei Stunden aufzustehen und dem Fohlen seinen zu Schoppen geben. Das kleine Alpaka erhält Lammmilch, die aus Milchpulver angerührt und erwärmt wird. Das Verabreichen der Schoppenflasche funktioniert ähnlich wie bei einem Menschenbaby und erfordert reichlich Geduld. „Diese Aufgabe ist nur zu stemmen, weil ich mich auf meine Eltern und Freunde verlassen kann“, so Kiefer. „Da wir uns immer abwechseln beim Fläschchen geben, können wir auch noch alle anderen Aufgaben auf dem Hof gut erledigen.“

Brigachtal Alpaka-Mutterstute auf der Weide vergiftet: Fohlen kämpft ums Überleben Das könnte Sie auch interessieren

Zum Glück, so Simon Kiefer, habe sich die kleine Moja trotz des Todes ihrer Mutter in den ersten Tagen bereits recht gut entwickelt. Sie trinke fleißig und lege täglich ein wenig an Gewicht zu. Zur Kontrolle wird das Fohlen jeden Tag zur gleichen Zeit auf die Waage gestellt und gewogen. Die anfängliche Angst, das Fohlen könne vor Trauer um die Mutter eventuell das Futter verweigern, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt.

Mit kleinen Schrittten zu Gras und Wasser

Die Flaschenfütterung von Moja wird Familie Kiefer noch einige Monate auf Trab halten. Üblicherweise werden Alpakafohlen rund sechs Monate von der Mutter gesäugt. Allerdings vergrößern sich die Abstände der Nahrungsaufnahme mit der Zeit und in einigen Monaten soll das Jungtier dann schrittweise von der Flasche auf Gras, Kraftfutter und Wasser eingestimmt werden. Wie gut diese Aufgabe gelingt, wird sich in ein paar Monaten herausstellen.

Video: Wohlgemuth, Simone

Keine fremden Tiere füttern

Kiefer ist es aufgrund der großen medialen Aufmerksamkeit wichtig, festzuhalten, dass er nur aus einem Grund den Weg an die Öffentlichkeit gewählt habe: Er sei zwar überwältigt und gerührt von den zahlreichen Mitleidsbekundungen und dem öffentlichen Interesse an dem tragischen Unglück. Ihm gehe es aber einzig und allein um die Sache. „Spaziergänger und Wanderer sollen sich bitte an die Schilder an Weidezäunen halten und keine fremden Tiere füttern. Weder Enten noch Pferde oder Schafe sollten ohne Rücksprache mit dem Halter aus Unwissenheit mit irgendwelchen Sachen gefüttert werden. Die meisten werden ihnen logischerweise immer aus der Hand fressen, dies heißt jedoch noch lange nicht, dass die Tiere die gut gemeinte Verköstigung auch vertragen oder überleben“, mahnt der Landwirt.