von Klaus Dorer

Viele junge Pärchen sah man bei der öffentlichen Gemeinderatsitzung. Alle wollen gerne in Brigachtal bauen, interessieren sich also für einen der wenigen Bauplätze. Denn lediglich im kleinen, derzeit gerade erschlossenen Klengener Neubaugebiet „Im Grüble“ (Siedlerstraße) gibt es acht Einzelhausbauplätze. Ein paar wenige Einzel-Bauplätze werden demnächst auch „Im Brühl“, in der „Steigstraße“ sowie „Im Belli“ (alle Überauchen) erschlossen.

Insgesamt hat die Gemeinde bereits 80 Anfragen aus dem ganzen Umland. Die meisten Häuslebauer-Interessenten kommen aus Brigachtal, so Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. Mit Blick auf die große Nachfrage könne das Vergabeverfahren nun bald starten, sagte Weißhaar. Die Interessenten haben nun die Möglichkeit, sich für bestimmte Bauplätze konkret zu bewerben. Auf der Grundlage der Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde werden die Bauplätze dann möglichst zeitnah zugeteilt.

Wie in den vorausgegangenen Baugebieten soll der Bauplatzpreis die entstehenden Kosten decken. Die Erläuterungen dazu gab Rechnungsamtsleiter Harald Maute, der als Preis 183,76 Euro pro Quadratmeter errechnet hatte. Aufgerundet wurden 185 Euro festgelegt, was vom Gemeindegremium anschließend auch einstimmig abgesegnet wurde. Dieser Bauplatzpreis setzt sich aus dem Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag sowie dem Grundstückspreis, der sich aus den restlichen nicht beitragsfähigen oder nicht anderweitig gedeckten Kosten errechnet, zusammen.

Gemeinde gewährt Familienbonus

Zuzüglich zu diesen sich aus den Grundstücksflächen errechneten Beträge ist für die Installation des Kontrollschachtes für den Regenwasser- und Schmutzwasserkanalanschluss auf jedem Grundstück vom Erwerber eine Pauschale zu entrichten. Der Schacht wird derzeit im Zuge der Erschließungsarbeiten durch die Gemeinde eingebaut. Die Gemeinde gewährt einen Familienbonus pro Kind unter 18 Jahren in Höhe von 2000 Euro beim Erwerb eines kommunalen Bauplatzes.