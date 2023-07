Spricht man von der Überauchener Sportgemeinschaft mit ihrem tollen Sportangebot für Senioren, dann fällt unweigerlich ein Name: Margot Schneckenburger. Denn schon seit 40 Jahren hält die „Vorturnerin“ beim Traditionsverein die Aktiven auf Trab.

Das ging natürlich nicht ganz von allein. Viel Herzblut habe sie im Laufe ihrer langen Karriere investiert und unzählige Schulungen, Kurse oder Meetings für ehrenamtliche Übungsleiter durchlaufen, berichtet die beliebte Überauchenerin. Auf diese Weise hat sie sich umfassendes Wissen in Punkto Gesundheitssport, auch im Seniorenbereich, erworben. Nun ist die Überauchener Sportgemeinschaft vom Turnerbund mit einem Qualitätssiegel dekoriert worden. Auch wenn sie das nicht so gern hört, die Auszeichnung geht einzig und alleine auf das Konto der heute 68-Jährigen. „Ich hatte auch immer die volle Unterstützung des Vereins“, sagt sie.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER präsentierte sie nun die Urkunde. Weiter heißt es auf besagtem Schriftstück: Der Verein erfüllt die vom Badischen Turnerbund festgelegten Qualitätskriterien, womit die Sportgemeinschaft als seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein zertifiziert ist. In diesem Qualitätssiegel inbegriffen sind seniorengerechte Sportangebote, inklusive seniorenfreundlichen Rahmenbedingungen. Ja, es passe hier einfach alles, dazu gehört auch die neue Halle in Überauchen, die Schneckenburger als eine echte „Wohlfühlhalle“ bezeichnet.

Dass sie oft dort ist, zeigt der Übungsplan: Schon montagmorgens steht sie um kurz vor 9 Uhr als Erste in der Halle und gibt Senioren-Frühgymnastik für Sie und Ihn. Am Nachmittag heißt es dann „Fit ins Alter für Sie und Ihn“, ebenfalls eine Seniorengruppe. Wenn auch die Damen in der Überzahl sind, zwei Herren sind mit dabei. Dazu gehört auch Michael Mayer, der 74-Jährige ist ganz neu. „Man muss was tun für seine alten Knochen“, sagt er verschmitzt. Auch Ursula Zäh, ehemalige Vorsitzende, als die Sportgemeinschaft noch Damengymnastik hieß, ist mit von der Partie. „Wir sind einfach eine supertolle Gruppe und legen neben dem Turnen auch viel Wert auf Geselligkeit“, so Zäh.

Und was ist beim Seniorenturnen besonders wichtig? „Hier sollten die Übungen die Beweglichkeit fördern und die Balance sowie die Kraft stärken“, gibt Schneckenburger prompt Antwort. Vor ein paar Jahren hat sie eine Ausbildung in Sturzprophylaxe durchlaufen. „Gerade im Alter ist die Sturzgefahr stark erhöht“, weiß Schneckenburger. Auch „Sport für Frauen nach Brustkrebs“ leitet Schneckenburger seit einiger Zeit als Übungsleiterin sehr erfolgreich. Mittwochabends hat sie noch die Well-Fit-Gruppe mit jüngeren Aktiven.

Schon früh habe sich bei ihr als Kind ein gewisses Bewegungstalent herauskristallisiert. Bereits mit vier Jahren sei sie bei der Gründung der allerersten Villinger Ballettschule dabei gewesen. 1978 heiratete sie und kam nach Überauchen, 1979 trat sie der damaligen Damengymnastik bei. Bald half sie als Vorturnerin aus und sprang ab 1983 auf den Zug der Aerobic-Welle auf. Wenig später legte sie die Übungsleiter-Lizenz ab. Als sie dann selbst Mutter wurde, war es für sie klar, dass sie sich um das bis dato fehlende Turnangebot für Kinder kümmert, so gründete sie das Kinderturnen in Überauchen.

Im Jahr 1990 erwarb sie die P-Lizenz für Gesundheitssport und zwar in Punkto Prävention und Rehabilitation. Später folgten die Walkingleiterausbildung sowie Kurse wie Rückenschule und Sport in der Krebsnachsorge. Ob Fastnachtsbälle oder Seniorennachmittage, überall ist die stets gut gelaunte Margot Schneckenburger anzutreffen: „Ich habe immer noch Spaß in den Turnstunden und noch viele Ideen.“