Leuchtende Landmaschinen machen in Brigachtal was her. Und für die Kinder gibt‘s eine Extra-Überraschung.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit erhellt in Brigachtal eine ganz besondere Weihnachtsbeleuchtung an der Hauptstraße in Klengen den Weg. Viele Brigachtaler sind bereits Wochen vorher gespannt, wie die Lichter wohl angeordnet sein werden. Seit fünf