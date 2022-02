von SK

Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter am Samstag in der Zeit von 15 bis 22.15 Uhr erst in ein Einfamilienhaus in der Straße Ob dem Dorf eingestiegen und haben dort sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Täter gelangten offenbar über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss ins Gebäudeinnere. Der genaue Diebstahlsschaden ist noch unbekannt.

Nicht weit entfernt wurde in der Zeit zwischen 18 und 01.45 Uhr in der Straße Am Bögle an einem weiteren Einfamilienhaus eine Balkontüre aufgehebelt.

Auch hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter erlangten hier zumindest einen kleineren Bargeldbetrag.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit in Kirchdorf sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter Telefonnummer 07721/6010 entgegen.