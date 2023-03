Das waren noch Zeiten, als es entlang der Klengener Hauptstraße mehrere Einzelhandelsgeschäfte mit Waren für den täglichen Bedarf gab. Auch eine Metzgerei und einen Raumausstatter gab es dort. Und mitten im Dorf wurde sogar eine gutgehende Tankstelle betrieben. Das ist aber lange her; die Betriebe sind alle längst verschwunden.

Ebenfalls vor Jahrzehnten gründeten die Oberfölls einen Getränke-Markt und eröffneten später eine kleine Bäckerei, gleich ums Eck an der heutigen Ringstraße. Einen Unterschied gibt es aber doch: die beiden Betriebe gibt es heute noch. Schon seit Jahrzehnten sind Bäckerei und Getränkemarkt also Anlaufpunkte für viele Brigachtaler, und auch aus der Umgebung kommt Kundschaft zum Einkaufen. Doch zwischenzeitlich sind auch die Traditionsgeschäfte im wahrsten Sinne des Wortes „krisengeschüttelt“. „Wie lange gibt es uns überhaupt noch, wenn es so weiter geht?“, fragen sich die Oberfölls seit einigen Monaten immer häufiger.

Die Pandemie habe man noch ganz gut überstanden, berichtet Bäckermeister Daniel Oberföll, der vor gut zehn Jahren die Bäckerei vom Vater Klaus übernommen hatte. „Das stimmt, wir sind systemrelevant und hatten, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, durchgängig geöffnet“, sagt auch Jens Oberföll, der längst in die Fußstapfen von Vater Alois getreten ist und den Getränkemarkt Oberföll als Geschäftsführer leitet. Durch die Pandemie fehlten in erster Linie die Lieferungen für Schulen, Betriebskantinen und die Gastronomie, da vieles länger geschlossen blieb, berichten sie einhellig. „Wir denken, dass die Einbußen während der Pandemie bei 20 bis 30 Prozent gelegen haben dürften“, rechnen sie hoch.

Noch schlimmer sei aber die aktuelle Lage, denn mit dem Ukraine-Krieg kam auch die Inflation ins Land und damit auch extreme Preisanstiege – und das in fast allen Bereichen, berichten die beiden Cousin Daniel und Jens Oberföll. „Seither müssen wir ganz schön rechnen, denn bis die Waren, die Löhne und vor allem die hohen Energiekosten bezahlt sind, bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig“, so der Bäckermeister. Als er im Herbst 2022 die Stromrechnung mit mehr als doppelt so hohen Kosten erhielt, sei es ihm ganz schwarz vor Augen geworden, sagt Daniel Oberföll. „Da fällt es echt schwer, optimistisch zu bleiben“, so der 45-jährige Bäckermeister weiter. Doch zwischenzeitlich habe sich die Kosten-Explosion so ein wenig zurückentwickelt, sagt er weiter. Er sei zudem froh, nicht auf Gas angewiesen zu sein; er habe strombetriebene Öfen, die er sogar einzeln betreiben könne, so der Bäckereibetreiber.

Jens Oberföll, sein Cousin und gelernter Marketing-Kaufmann, heizt seine Verkaufshalle, die er seit Jahren in Marbach betreibt, mit teurem Gas. „Ich habe meine Abrechnung zwar noch nicht bekommen, rechne aber mit deutlich höheren Kosten“, sagt der 38-Jährige. Freilich können beide die gestiegenen Fixkosten nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben. „Dann kommt ja niemand mehr zu uns“, sagt Oberföll. „Wir versuchen, uns eher mit Qualität und noch besserem Service vom Discounter abzuheben“, sagen die beiden Nahversorger. So bieten sowohl die Bäckerei als auch der Getränkemarkt einen umfassenden Liefer-Service zu fairen Preisen. „Zur Not tragen wir dem Kunden die Bierkiste bis zum Kofferraum“, so Jens Oberföll mit einem Lächeln. Und nach einer dreijährigen Pause wollen die beiden Cousins wieder an einem Strang ziehen. So gibt es bei Getränke Oberföll in Marbach wieder Backwaren in altbewährter Qualität von der Bäckerei Oberföll.