von Rüdiger Fein

Zunächst freute sich die Vorsitzende Brita Krebs, dass eine ganze Reihe Mitglieder nach Kirchdorf in die Sporthalle zur Versammlung gekommen waren. Darunter waren auch Kinder und Jugendliche, die für ihre sportlichen Leistungen in den vergangenen zwei Jahren geehrt wurden. Etliche Kreismeisterschaftstitel in den unterschiedlichsten Disziplinen wurden mit Urkunden und Medaillen belohnt und für einige Einträge in die Badischen Bestenliste gab es Pokale. Außerdem wurden wieder etliche Deutsche Sportabzeichen vergeben, viele der Freizeitsportler wurden zum wiederholten Male geehrt. Darunter war auch Isolde Frick, die 2020 zum 30. Mal das Deutsche Sportabzeichen in Gold erhalten hat.

Kassen-Plus trotz Corona

Positiv auch der Kassenbericht, der trotz vieler ausgefallener Veranstaltungen ein gutes Plus vorweisen konnte. Für geplante Investitionen wie eine Abdeckung für die Hochsprunganlage und eine neue Zeitmessanlage steht so Geld zur Verfügung. Glücklicherweise sei die Gemeinde finanziell eingesprungen, als es um die Reparatur der Tartanbahn ging, betonte die Vorsitzende. Den Betrag von etwa 50 000 Euro hätte der Verein nicht aufbringen können.

Einstimmiges Votum für alle Vorstandsmitglieder

Bürgermeister Michael Schmitt lobte die Treue der Mitglieder, die ihrem Verein die Stange gehalten haben. Man verzeichnet mit aktuell 267 Mitgliedern sogar ein Vereinsmitglied mehr als Ende 2019. Jeweils einstimmig wurden auch sämtliche Mitglieder des Vorstands in ihren Ämtern bestätigt. Für jeweils drei weitere Jahre werden die Vorsitzende Brita Krebs, Stellvertreter Detlef Zacharias sowie Luzia Teichgräber als Kassiererin ihr Amt wahrnehmen. Auf zwei Jahren gewählt wurden Tanja Kammerer als Beisitzerin für die Abteilung Turnen, für die Leichtathletik ist wieder Mark Weyer verantwortlich und Jugendwart Philippe Gaubeausseau und Sportwartin Anette Glunk stehen ebenfalls weiter für den Verein zur Verfügung.