von Jörg-Dieter Klatt

Es gibt Neujahrsempfänge, die bester Erinnerung bleiben. Der in Brigachtal des Jahres 2023 gehört sicherlich dazu und läutete damit auch die Festvorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2024 stimmungsvoll ein.

Bürgermeister Michael Schmitt wusste beim Neujahrsempfang eine durchweg positive Perspektive für die Gemeinde zu zeichnen. Bild: Jörg-Dieter Klatt | Bild: Jörg-Dieter Klatt

In der vollbesetzten Froschberghalle wusste Bürgermeister Michael Schmitt eine erkleckliche Zahl von Ehrengästen zu begrüßen, darunter den Oberbürgermeister aus dem nahen Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, den Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel, den Landtagsabgeordneten Frank Bonath sowie den Ehrenbürger der Gemeinde, Max Hirt. Zahlreiche weitere Ehrengäste aus Wirtschaft, Religion und Kultur konnten von den ersten beiden Stuhlreihen aus das Geschehen auf und vor der Bühne verfolgen.

Dem Comedian und Moderator Felix Gaudo gelingt es, die Festbesucher zum Mitmachen zu animieren. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Mit feinem Gespür hatte Bürgermeister Schmitt wohl die Gedanken der meisten Anwesenden aufgegriffen: „Nichts ist und bleibt, wie es einmal war.“ Schmitt bezog sich damit auf die Coronapandemie, welche in den letzten drei Jahren das private, öffentliche und wirtschaftliche Leben der Menschen existenziell betroffen hat. „Ein Krieg in Europa stellt all unsere Prioritätensetzung und Wertevorstellungen infrage oder gar auf den Kopf“, so der nachdenkliche Bürgermeister weiter.

Die Gewissheit, dass angesichts dieser Krisen ein Erstarren im Hier und Jetzt die Gesellschaft nicht weiterbringt, ist für Schmitt Motivation genug, mit zuversichtlichem Blick nach vorne zu schauen. Mit einem klaren Ja zu nachhaltigem Handeln, zum Planen und Anpacken in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen konnte der Bürgermeister eine überaus positive Stimmung in der Halle auslösen. Nicht ohne Stolz wies das Gemeindeoberhaupt auf die jüngst abgeschlossenen oder im laufenden Jahr abzuschließenden Infrastrukturmaßnahmen in der Gemeinde hin.

Der Kitt der Gesellschaft

Als „Kitt unserer Gesellschaft“ lobte Schmitt das ehrenamtliche Engagement unzähliger Einwohner, die damit Brigachtal zu einem wertvollen Lebensmittelpunkt machen. Sichtbar wurde dies in den zahlreichen Ehrungen, die einen breiten Teil des Neujahrsempfangs einnahmen.

Sascha Eichkorn, Gesamtkommandant der Brigachtaler Feuerwehr, wird mit der Bürgermedaille in Bronze für sein Wirken bei der Zusammenlegung der Teilortwehren gewürdigt. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Seit 2022 gibt es in Brigachtal keine Abteilungsfeuerwehren mehr. Gesamtkommandant Sascha Eichkorn hatte in den vergangenen Jahren mit Weitsicht und persönlichem Einsatz die ehemaligen drei Teilortsfeuerwehren zur Gesamtwehr Brigachtal zusammengeführt. Für diese Leistung erhielt er die Bürgermedaille in Bronze.

Die Gründung der Spielergemeinschaft Klengen-Kirchdorf wurde maßgeblich von Frank Ritzmann gestaltet. Hierfür erhäelt er die Goldene Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Brigachtal darf sich fürderhin Frank Ritzmann ans Revers heften. Ihm war es in sportlich schwierigen Zeiten gelungen, die beiden Vereine FC Klengen und FC Kirchdorf zur Spielergemeinschaft zusammen zu führen.

Die Goldene Ehrennadel für ihren Einsatz in der Kolpingfamilie sowie ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft erhält Brigitte Willmann. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Wenn es um die Kolpingfamilie Brigachtal geht, führt kein Weg an Brigitte Willmann vorbei. Als starke Frau an der Spitze der Kolpingfamilie, die ursprünglich als Gesellenverein nur für Männer gedacht war, zeigt Brigitte Willmann ehrenamtliches Engagement in Kirche und Gesellschaft. Dies war dem Gemeinderat die Verleihung der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde Brigachtal wert.

Hans-Jürgen Weber von der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege Brigachtal erhält die Silberne Ehrennadel der Gemeinde. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Hans-Jürgen Webers Leidenschaft gilt dem Heimatmuseum im Ortsteil Überauchen. Dort hat das langjährige Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege Brigachtal mit Sonderausstellungen und Festorganisationen dieses Kleinod der Heimatgeschichte weit über die Grenzen Brigachtals hinaus bekannt gemacht. Hierfür erhielt er aus der Hand des Bürgermeisters die Silberne Ehrennadel der Gemeinde.

Für eine anspruchsvolle und gelungene musikalische Umrahmung sorgt das Große Orchester des Akkordeonvereins Brigachtal unter der Leitung von Uta Borho. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Vor dem fulminanten Abschluss des Neujahrsempfangs wusste das Erste Orchester des Akkordeonvereins Brigachtal unter der Leitung von Uta Borho die Anwesenden mit einem weiteren Stück zu begeistern.

OB Jürgen Roth sowie das Bürgermeisterehepaar Sandra und Michael Schmitt lassen sich vom humorvollen Vortrag des Comedian Felix Gaudo zum Lachen bringen. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Mit der Einladung von Felix Gaudo ist der Gemeindeleitung ein wahrer Glücksgriff gelungen. Selten dürfte auf einem Neujahrsempfang in Brigachtal derart oft und herzlich gelacht worden sein als im Jahr 2023. Unter dem Motto „Humor – die Kunst, auch in Krisenzeiten gelassen zu bleiben“ verstand es der Comedian und Moderator, selbst dem ernstesten Gemüt ein Schmunzeln zu entlocken.

Ständig zwischen lockerer Zunge und tiefgründigen Wahrheiten wechselnd, verschrieb er dem Publikum eine preiswerte Medizin: Humor in allen Lebenslagen. Ob kleine gymnastische Einlagen, Sitznachbargespräche oder eine zum Nachdenken anregende Folie an der Leinwand – Felix Gaudo sorgte für herzliches Lachen und eine Stimmung, die dieser Gemeinde bestens zu Gesicht steht: Wenn wir unseren Humor wirken lassen, werden positive Kräfte freigesetzt.