von Hans-Jürgen Götz

Nach 46 Jahren muss sie nun abgerissen werden, die Mühlenbrücke im Ortsteil Klengen. So lange hatte sie dort die Bahnstrecke überbrückt. Inzwischen ist sie aber so marode, dass sich eine Sanierung nicht mehr gelohnt hätte. Dabei hatte das Bauwerk dort erst 1976 die ursprüngliche Brücke aus dem Jahr 1946 ersetzt.

Markus Schwarz (Polier), Achim Fleischhauer (Bauleiter), Martin Rombach (Planer), Patrick Lutz (Ortsbaumeister) warten auf den Baubeginn. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Vorarbeiten haben inzwischen begonnen, so mussten Bäume gefällt werden, eine große Wasserleitung neu verlegt und Elektrokabel gesichert werden. Am 25. April wird die Brücke dann komplett gesperrt, denn dann werden die ersten Vorarbeiten zum eigentlichen Abriss stattfinden – während weiterhin Züge unter der Brücke durchfahren.

Alles ist minutiös geplant, denn der eigentliche Abriss der Brigachtaler Brücke musste genau mit der Bahn abgestimmt werden. Dieser erfolgt dann vom 14. bis zum 16. Mai. In dieser Zeit muss dann auch der Bahnverkehr komplett ruhen.

Gemeinde zahlt knapp 900.000 Euro

Der Neubau soll bis Juni 2023 stehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Davon trägt die Bahn 1,7 Millionen. Das Land fördert die Maßnahme mit zusätzlichen 695.000 Euro, so dass bei der Gemeinde noch 897.000 Euro zu Buche schlagen.

Ab dem 25. April fahren bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im Juni 2023 auch keine Traktoren mehr über die Brücke. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Zuvor wird aber diesen Monat noch eine Behelfsbrücke für Fußgänger installiert. Die ist notwendig, da sich dort auch die Ringzug-Haltestelle befindet, die von beiden Seiten aus zugänglich bleiben muss. Auch für den stark frequentierten Brigach-Radweg musste eine Lösung gefunden werden. Für diesen wurde direkt neben der Brückenauffahrt ein alter Feldweg reaktiviert, mit Schotter befestigt und als kleine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger ausgeschildert.

Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im Juni 2023 werden Fußgänger und Radfahrer über den Ausweichweg neben der Zufahrtsstraße umgeleitet. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die neue Brücke wird dann mit 8,4 Metern etwas breiter und schafft mehr Sicherheit für Fußgänger und den Begegnungsverkehr. Auch die Bahn profitiert, weil die neuen Brückenpfeiler einen größeren Abstand zur Bahnstrecke ermöglichen, der inzwischen aus Sicherheitsgründen ebenfalls vorgeschrieben ist.

Eventuell finden sich sogar Kampfmittelrückstände

Und als wären fahrende Züge und Hochspannungsleitungen noch nicht genug an Herausforderungen für die Bauarbeiter, so müssen sie beim Graben auch noch ein Augenmerk auf mögliche Kampfmittelrückstände haben. Da solche unerfreulichen Funde an dieser Stelle nicht ganz ausgeschlossen werden können, haben alle Beteiligten sicherheitshalber noch eine entsprechende Einweisung bekommen.