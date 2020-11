Michael Kunzendorf aus Brigachtal findet, er wird für blöd verkauft. Seine Kinder besuchen die Kita Froschberg und die Kita Storchennest. Die Maßnahmen, die dort seit Neustem gelten, hält er für unangemessen.

Eltern seien mündige Bürger

„Bei der Kita Froschberg sieht es vor dem Eingang so aus, als ob man in eine Todeszone oder Intensivstation geht“, sagt er. Er fragt sich außerdem, was der „Schilderwald“ am Eingang soll. Vor der Kita stehen zwei große Schilder, die mit Absperrband fixiert sind und auf die geltende Maskenpflicht und Desinfektion der Hände aufmerksam machen.

Laut Michael Kunzendorf sei den Eltern inzwischen bewusst, dass dort Maskenpflicht gilt. Bei der Anleitung, wie man sich die Hände richtig zu desinfizieren hat, fragt er sich, ob die Eltern für blöd gehalten würden. Sie seien mündige Bürger und dürften sich die Maßnahmen nicht ausnahmslos gefallen lassen. Er stellt aber klar, dass er nicht gegen Schutzmaßnahmen sei, nur solle man es nicht übertreiben. Außerdem sollten Eltern ins Gespräch über Maßnahmen eingebunden werden.

Die Gemeinde kontert

Elke Dufner von der Gemeinde Brigachtal, Träger der Kitas, antwortet darauf: „Das Hygienekonzept der Kindertagesstätten sieht vor, dass in Ergänzung zur Maskenpflicht auch eine Händedesinfektion vor Betreten der Einrichtung erfolgen muss.“

Bild: Timm Lechler

Das Vorgehen erfolge in gemeinsamer Abstimmung zwischen Unfallkasse, Landesgesundheitsamt und Landesjugendamt Baden-Württemberg. Die verbindlichen Vorgaben seien angemessene und gebotene Mittel zum Schutz der Kinder sowie der Beschäftigten und seien Voraussetzung zur Aufrechterhaltung des Betriebs.

Verschiedene Meinungen

Martin Weißhaar, Hauptamtsleiter von Brigachtal, sagt außerdem: „Wir tun, was notwendig ist.“ Dass die Maßnahmen dem ein oder anderen zu viel seien, sei in Ordnung: „Ein großes Meinungsspektrum gehört zur Demokratie“, sagt er.

Da die Kita Froschberg groß und zweistöckig sei, spiele hier die Bekämpfung des Virus eine besondere Rolle. Die neuen, verschärften Maßnahmen hätten allerdings nichts mit dem Coronausbruch mit 20 Fällen im Oktober zu tun, der an der Kita Froschberg seinen Anfang nahm.