von Klaus Dorer

Es gibt viele besondere und außergewöhnliche Plätze, Bauwerke oder Denkmäler in Deutschland. Auch in Brigachtal. Manche Relikte vergangener Tage sind längst verschwunden, wie der mittelalterliche Ententurm, der einst zwischen Klengen und Überauchen gestanden haben soll.

Einen ganz speziellen Platz gibt es am Haselberg, gelegen an einer Anhöhe hoch über Überauchen. Dort wurde ab 1840 für zirka 140 Jahre im Tagebau hochwertiger Ton gefördert. Geht man dort ein Stück in den Wald hinein gelangt man zur Weißtongrube.

Heute ist es ein „Lost Places“, also ein verlassener Ort. Denn bereits vor genau 40 Jahren wurde dort der Abbau von Ton gänzlich eingestellt. Historiker Josef Vogt, der solche Orte gerne untersucht, spricht sogar von einem „vergessenen Ort“, was Vogt sehr bedauert. Denn es wäre doch schön wenn diese Grube nicht ganz im Dornröschenschlaf versinken würde.

Josef Vogt (links) erklärt bei einem verfallenen Silo, wo Tonerde lagerte, die Geschichte des Tonabbaus in Überauchen. Hans Letulé (mitte) war von 1965 bis Anfang der 1990-er Jahre Revierförster in Brigachtal. Er betreute diese Tongrube federführend. Mit dabei auch der damalige Arbeiter Martin Obergfell (ganz rechts). Bilder: Klaus Dorer | Bild: Dorer, Klaus

Es gibt nur noch wenige Personen, die diesen Ort noch in seiner Blütezeit als Arbeitsplatz hautnah miterlebt haben. Dazu gehört der damalige Revierförster und Leiter der Tongrube, Hans Letulé. Der zwischenzeitlich 80-jährige ist einer der wenigen, die Mitte der 1960er Jahre die letzte Blütezeit der Tongrube miterlebte. Für den SÜDKURIER besuchte Letulé, zusammen mit seinem damals jüngsten Arbeiter, dem heute 71 Jahre alten Martin Obergfell, sowie Gemeinderat Josef Vogt nochmals jenen sagenumwitterten „Lost Places“.

Die Wiederentdeckung

Im Jahr 2017, mit dem eingeleiteten Flurbereinigungsverfahren auf der Gemarkung Überauchen, wurde das Geotop dieser Tongrube am Haselberg wieder in das Bewusstsein gerückt. „Für mich Grund genug, dass die Geschichte zu diesem Ort in entsprechender Weise aufgedeckt wird und die Bedeutung dieses Natur- und Technikdenkmal für die Nachwelt in Schriftform erhalten bleibt“, so Vogt.

Wer immer heute an den Mauerresten, an denen der Zahn der Zeit längst unerbittlich nagt, vorbeikommt, der käme nicht im Entferntesten darauf, dass hier einmal Rohstoffe für eine ganze Reihe von damals namhaften Steingutfabriken abgebaut wurden. „Ja das stimmt“, bestätigt Letulé , der zwar lange nicht hier war, sich aber noch bestens erinnert. Letulé war anno 1965 als junger Revierförster aus Baden-Baden nach Überauchen gekommen und war auch für die Tongrube zuständig.

Seit wann genau hier Ton gefördert wurde, hat Vogt aufwendig recherchiert: Vor rund 180 Jahre hatte alles begonnen, mehreren Generationen und viele Überaucher Familien war die Tongrube fortan Broterwerb und aus dem dadurch notwendigen Fuhrgeschäft entstand im Laufe der Zeit ein florierendes Fuhrunternehmen, das heute noch existiert. Vogt erklärt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Überauchener Gemeindeeinnahmen der Tongewinnung zuzuschreiben sind und viele Investitionen der Gemeinde nur dadurch ermöglicht wurden.

Wenn auch heute lediglich von einer Grube gesprochen wird, waren es ursprünglich drei, die in enger räumlicher Nähe am Haselberg und Ernental innerhalb des Weißwaldes liegen. Diese Gruben wurden einst angelegt, um daraus dolomitischen Mergel, also Tonerde abzubauen und damit Steingutfabriken im In- und Ausland zu beliefern.

Nach mündlicher Überlieferung von Zeitzeugen sowie aus Akten und Archiven lässt sich eine gut 180 Jahre lange Existenz für die Überaucher Tongruben sicher nachweisen, wie Vogt weiß. Besonders ergiebig sind die schriftlichen Erinnerungen, die der letzte Überauchener Bürgermeister Franz Josef Fehrenbacher in einem Jahresheft der hiesigen Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege veröffentlicht hat.

Der Tonabbau und der Zufall

Anzunehmen ist, dass die Entdeckung mehr oder weniger dem Zufall zu verdanken ist. So suchten Bewohner von Überauchen an verschieden Stellen auf ihrer Gemarkung nach Baumaterial für ihre Behausungen und stießen dabei auf die Tonvorkommen.

Dies bleib nicht unentdeckt, denn im Jahre 1836 beantragten die Steingutfabrikanten Freiherr von Uchtritz und die Gebrüder Faist aus Schramberg bei der Fürstenbergischen Domänenkanzlei, die Erlaubnis, um nach weißer Tonerde im Ochsenberg, bei Tannheim zu graben. Dort war wegen zu großen Erdschichten aber ein rentabler Abbau nicht möglich. So wurde auf der Nachbargemarkung Überauchen nach Tonerde gesucht und auf dem Gewann Haselberg auch in Hülle und Fülle gefunden.

Da dort die begehrte Dolomitschicht wesentlich oberflächennaher anzutreffen war, war ein Abbau entsprechend einfacher und somit rentabler. 1916 wurde die kleinere Grube aufgegeben und eingeebnet. Inzwischen ist sie mit Hecken und Fichten bewachsen und kaum etwas deutet daraufhin, dass dort einst Steingutmaterial abgebaut wurde.

Ein Vertrag mit Tücken

Nach einer mehrjährigen Pause kam die Schramberger Majolika-Fabrik, wie sie sich inzwischen nannte, im Jahr 1926, wegen der besseren Qualität wieder nach Überauchen zurück und förderten bereits im ersten Jahr stolze 6553 Zentner, was 16 Eisenbahnwaggons entsprach.

Im Vertrag, den die Steingutfabrik Horn aus Hornberg mit der Gemeinde Überauchen nach der Konzessionserteilung bereits 1838 schloss, gab es bemerkenswerte Klauseln. So durfte die Firma nur Arbeitskräfte aus Überauchen einstellen und die ausgehobene Tonerde durfte auch nur durch die Bürgerschaft von Überauchen abtransportiert werden.

Ein besserer Abtransport wurde anno 1873 möglich, als Brigachtal durch die Schwarzwaldbahn erschlossen wurde und nun das Material in Klengen auf Güterwaggon verladen werden konnte. Den weitesten Weg machten Lieferungen von dolomitischen Mergel an eine Firma im Sudetenland. Ein Ofenfabrikant aus Emishofen, in der Schweiz orderte 1042 Zentner. Selbst während der beiden Weltkriege, als die Grenzen geschlossen waren, wurde per Sondergenehmigung ins Nachbarland geliefert.

Die Arbeit in der Tongrube

Nach Aussagen von Zeitzeugen, dazu gehört auch Martin Obergfell, der noch selbst in der Tongrube am Haselberg gearbeitet hat, lässt sich ein gutes Bild erstellen auf welche Weise der wertvolle Rohstoff aus der Grube gewonnen und wie er zu den jeweiligen Abnahmebetrieben gebracht wurde.

Anfänglich mussten alle Arbeitsvorgänge von Hand erledigt werden, weiß Obergfell. Eine große körperliche Anstrengung, die nur junge, gesunde Männer mit kräftiger Statur ausdauernd leisten konnten. Die Zeitzeugen, dazu gehören auch die Väter und Urväter von Obergfell, berichten, dass im Regelfall vier bis sechs Männer in der Grube arbeiteten und ein paar weitere Männer das Verladen und den Transport der Erde mit Pferdefuhrwerken bewerkstelligten.

Als Arbeitsgeräte dienten einfache Hacken, Schaufeln, Brecheisen und Steinhammer zum Ausbrechen der brüchigen Steine und dem dazwischen eingelagerten Sand, sowie Eimer und Schubkarren mit denen das ausgebrochene Material aus der Grube zu den Sammelstellen für das Verladen transportiert werden konnte. In der Regel erstreckte sich der Abbau auf die Monate Mai, Juni, Juli und August, also auf die trockenen Sommermonate.

Die größte Blüte erlebte die Tongrube in Überauchen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, bis Mitte der 1960er Jahre. Bis zur Fertigstellung der Schwarzwaldbahn im November 1873 wurde das Material mit Pferdefuhrwerken nach Hornberg, Zell oder Schramberg transportiert.

Nach der Jahrhundertwende, um 1900 erfolgte die erste Modernisierung in der Grube. Die Gemeinde verlegte Rollbahngleise und mehrere Kipploren mit denen nun schneller und leichter der Abraum an weiter entfernte Orte transportiert werden konnte. In den Jahren 1941 bis 1944 wurden sogar französische Kriegsgefangene, die bei Landwirten beschäftigt waren, zum Graben der Erde herangezogen.

Kunstwerke aus Ton

Das künstlerisch verzierte Geschirr jener Zeit fand im In- und Ausland, besonders in der Schweiz, eine große Wertschätzung. Bereits in den 1860er-Jahren beschäftigte die heute noch bekannte Schramberger Steingutfabrik Majolika konstant 100 Mitarbeiter und über 6000 Heimarbeiter.

Es waren hauptsächlich Frauen und Kinder, die mit Pinsel und/oder Schablone, die in Masse produzierten Teller, Tassen, Töpfe, Krüge und Platten bemalten bevor sie glasiert und ein zweites Mal gebrannt und dadurch dann wasserundurchlässig wurden.

Henne und Hahn

1883 übernahm die heute noch renommierte Firma Villeroy & Boch, die Schramberger Firma. Bekannte Kreationen fertigte auch Georg Schmider, der alsbald damit anfing, bekannte Künstler für seine Kollektionen zu engagieren. Darunter war auch Elisabeth Schmidt-Pecht, die mit der Serie „Liebling“ und „Favorit“ echte Verkaufsrenner schaffte.

Mit dem Design „Hahn und Henne“, das 1898 Chefdekorateur Karl Schöner zur Erinnerung an die Geburt seiner Tochter geschaffen hatte, gelang dem Zellerunternehmen ein Produkt, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Der Erfolg war überwältigend und Schmider musste seine Produktionskapazitäten drastisch erhöhen.

Der Niedergang der Grube

Doch im Laufe der 1970er-Jahre gerieten die deutschen Gebrauchsgeschirrproduzenten immer mehr in die Krise, da sie dem Billigimport an keramischen Erzeugnissen aus China nichts entgegensetzen konnten und inzwischen Kunststoffprodukte in vielen Haushaltungen Geschirre aus Ton verdrängten. So kam auch für die Steingutfabrik Zeller das unvermeidliche Aus.

Nun war auch der letzte bedeutsame Abnehmer vom Markt verschwunden und die Schließung der Grube im Jahr 1981 unvermeidlich.