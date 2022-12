von Klaus Dorer

Immer wenn Weihnachten naht, tritt die Kirchdorfer Hobby-Theatergruppe in Erscheinung. So war es zumindest über Jahrzehnte. Doch auch die Feierabend-Schauspieler des Gesangvereins Harmonie mussten eine dreijährige Durststrecke ohne Theaterspiel überwinden. Nun kehrt die komplette Truppe wieder zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und wird sicherlich die Lachmuskeln beim Publikum ordentlich strapazieren. Diesmal wird der Dreiakter „Hollywood, wir kommen“ von Georg Ludy aufgeführt.

Proben laufen seit Oktober

Schon seit Mitte Oktober probt die Gruppe, unter der Regie von Ralf Köhler fleißig für die Aufführungen, die am Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, und Sonntag, 18. Dezember, 19 Uhr, in der Kirchdorfer Froschberghalle über die Bühne gehen werden.

Die große Show

Ein Blick ins Skript verrät, dass sich alles um eine Talk-Show dreht. Diese TV-Produktion läuft auf einem Privatsender. Dann kündigt sich ein bekannter Fernseh-Redakteur an, um die Show in Augenschein zu nehmen. Leider ist der Showmaster krankheitsbedingt ausgefallen, daher wittert Beleuchter Oskar (Achim Bartler) seine große Chance, selbst die Sendung zu moderieren. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Alles in allem ein sehenswertes Theaterstück, in dem sich im Laufe der Aufführung viele Verstrickungen ergeben.

Möchtergern-TV-Stars und jede Menge Wirbel

Neben Möchtegern-Showmaster Achim Bartler ist auch wieder Heidi Müller dabei, die seine Mutter Liselotte mimt, sowie als seine bezaubernde Assistentin Susi Ann-Katrin Turinat. Die Frrnseh-Produktion leitet Andrea, die von Heike John dargestellt wird. TV-Redakteur Michels alias Jens Oberföll sorgt ebenfalls für viel Wirbel. Petra Neumann spielt die Regisseurin Carla. Viel Theater-Erfahrung hat auch Heidi John, die als Showkandidatin Evangelina auf die Bühne kommt. Ein weiterer Kandidat wird von Michael Maier gespielt. Und auch Daniel Engler ist dabei, er spielt den Kameramann Erwin.

Vorverkauf läuft

Karten gibt es bei Getränkemarkt Oberföll in Marbach im Vorverkauf oder an der Abendkasse für zehn Euro.